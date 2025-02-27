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昨軍演今惠台　陸委會：中共「和戰兩手」策略

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑27日表示，中共26日無預警在高雄外海進行射擊演練，27日又發表福建17條新惠台措施，看起來像是「和戰兩手」的策略，但相較於惠台方面有限的成效，兩手之間，中共更重視軍事恫嚇的方式。

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，最近中共在越南、紐澳外海都進行了實彈射擊演訓，而且是在幾乎沒有通報的狀態之下突然舉行，這已經違反國際慣例，引起國際社會的高度關注。

梁文傑指出，共軍26日又在高屏外海無預警的劃設操演區，對航運安全造成危險，而且也是對於台海安全不負責任的挑釁與破壞，對兩岸關係造成惡劣影響，陸委會予以強烈譴責。

梁文傑說，對於演訓的問題，他們是抱著很認真、很謹慎的角度看待，這兩天中共召開中央全國對台工作會議，昨天就突然進行演訓，今天又發表福建對台的17條新惠台措施，看起來是一個「和戰兩手」的策略。

梁文傑強調，福建的惠台措施從2023年以來已經提出了4批，但看起來是成效有限，所以中共在「和戰兩手」之間，還是比較重視軍事威嚇、軍事恫嚇的方式，認為這是比較有效的。

梁文傑還說，中共的對台工作大概還是脫離不了用利誘，這跟對方所要的「心靈契合」有很大一段距離，「你用利誘的方式，再加上軍事騷擾，還有『懲獨22條』等，這些是沒辦法促成兩岸人民真正的『心靈契合』的。」

▼中共在台灣周邊軍演的頻率近年越來越密集。（圖／路透社）

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

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