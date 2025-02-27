公務員領對岸身分證　陸委會：不主動報告「查到絕不寬待」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

銓敘部近日發函政府機關，宣導公務員不得領用中國大陸身分證，並須填寫具結書。陸委會副主委、發言人梁文傑27日進一步表示，希望全國公務員在被查處之前主動報告，「否則日後若查出來，就沒有寬待的空間了。」

梁文傑在例行記者會上提到，這部分是由銓敘部跟人事總處來對全國、各部會、各單位的公務員進行清查，不是陸委會發函給各部會。

梁文傑解釋，對陸委會來說，是不准國人有台灣與大陸雙重身分的，所以如果公務員有雙重身分，就會取消其在台灣的身分，這樣就沒辦法繼續當公務員。

先前有一名海軍上兵被母親硬辦對岸身分證，主動通報後保住了台灣身分，梁文傑提到，他們希望全國的公務員在查處之前，可以像上次那位上兵，主動報告，這樣就可以循先前的模式來做特殊處理，「否則日後若查出來，那就沒有寬待的空間了。」

至於公務員領中國大陸「居住證」的情況，梁文傑說，依照對岸法規，需要在中國大陸居住6個月以上才能領，顯然台灣的軍公教人員，不太可能去居住6個月以上，然後拿到居住證，但如果有，就必須說明是怎麼拿到的，「是不是代辦的？或是你偷偷請假去的？我們希望大家都能夠誠實告知，因為所有軍公教人員都有義務遵守政府的政策。」