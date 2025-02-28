娃娃機店外等男友被當把風共犯　她傻眼喊冤：我在滑手機

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）去年3月間與男友阿強（化名）、朋友一起騎車出去玩，男友和朋友進入一間選物販賣機店，她則站在店外滑手機等待，沒想到卻因此被當成「竊盜把風共犯」。橋頭地院法官日前審此案，最終認定檢方證據不足，裁定小花無罪。

▲小花站在娃娃機店外等男友，結果卻被當成「把風共犯」。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿強去年3月間騎車載著小花外出，兩人約上一名朋友一起前往一間選物販賣機店，阿強和朋友進入店內之後，竟將手伸入機台取物口抓取機台內的商品，包含洗車用具、積木玩具等物品，合計價值1000元，隨後3人便騎車離開；業者發現商品遭竊，立刻調閱監視器畫面追查並報警處理。

小花到案之後堅決否認結夥竊盜，她表示，自己完全不知情，因為不會操作機台，乾脆就在外面邊滑手機邊等待，過程中雖然有進去看了一下，但只聽到他們在笑，直到被警方通知去做筆錄才知道這件事情，她真的沒有幫忙把風。

阿強和朋友（另案審結）也證稱，當天是臨時起意，因為該店家的機台常常吃錢，出於不滿，才會動手將機台內的商品拿走，小花並不知情，更沒有陪同行竊。

橋頭地院法官檢視店內監視器影像之後，發現阿強和朋友是在進入店內大約10分鐘之後才開始行竊，顯然與事前謀劃、到場便鎖定目標竊取財物的情形不同，整個過程中，小花也確實都待在店外，偶爾往店內看一下而已。

法官認為，監視器影像等跡證大致上與3人的證述相符，檢方目前掌握的證據仍不足以證實小花有參與犯罪行為，最終採信3人的說詞，裁定小花無罪；另依竊盜罪判處阿強拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。