不用工作1個月可賺14萬　她真信了！結局要關4個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）上網找工作，對方聲稱不用工作、不用到公司，1個月就可以賺到14萬元，她竟真的相信並依照指示交出提款卡，結果不僅薪水沒有拿到，還被法院依法判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日。

▲小花為了1個月14萬元報酬的工作，竟真的交出自己的提款卡。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年6月間透過網路尋找工作，並與A男聯繫，對方聲稱需要幫金主避稅，要求她提供銀行帳戶的提款卡及密碼，若合作順利，1個月可以拿到14萬元報酬，提供2張提款卡的話金額還會拉高至29萬元；當時小花曾起疑詢問，「卡片是拿去洗的嗎？」但最後還是選擇交出提款卡。

接著，詐團成員便利用小花的帳戶資料，騙走受害者14萬餘元。小花因為此案挨告，她辯稱，自己只是在求職網頁看到廣告，對方開出1個月最多可以賺14萬元的職缺，而且「不用工作，也不用去公司」，她誤信為真，才會交出提款卡。

但橋頭地院法官認為，小花曾在超商打工，月薪約3萬元，顯然有正常的工作經驗，應當知道想要獲得高薪，就要付出相對的勞力和時間，A男提到的工作就是單純的販賣帳戶，她不可能分辨不出來，因此沒有採信她的說詞。

法官表示，小花輕率將帳戶資料、提款卡交給詐團使用，行為確實不恰當，但考量到她只提供1個金融帳戶，實際上沒有拿到任何報酬，最終依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日，全案仍可上訴。