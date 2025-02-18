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社會 社會焦點 保障人權

示愛人妻「寶貝老婆」　議員助理辯：還在學習拿捏與選民的距離

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與議員助理阿強（化名）發生婚外情，互傳「寶貝老婆」、「所以我們真的很像天作之合」等曖昧訊息，讓他無法接受，憤而決定提告求償51萬元。雖然阿強矢口否認，甚至辯稱自己「尚在學習拿捏與選民之間的關係與距離」，但並未獲得橋頭地院法官採信，日前被判處應與小美一起連帶賠償人夫20萬元。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小美和阿強被指控發生不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美已婚，兩人仍在2022年至2023年7月間展開交往，不僅時常外出約會，還會互傳「寶貝老婆」、「所以我們真的很像天作之合」、「我愛你」等曖昧訊息；2022年11月他偶然發現此事，於是要求小美簽立協議書，承諾不會再犯，沒想到小美卻在2023年12月提出離婚訴訟，他自認受到背叛，因而決定對兩人提告求償51萬元。

面對丈夫的指控，小美辯稱，該協議書是受到脅迫才簽立的，而且協議書內容有違公序良俗，應當無效；至於那些對話紀錄截圖，都是在未經她的同意之下取得的，顯然已經侵害到她的隱私權，理應沒有證據能力，她和阿強只是一般朋友關係，沒有踰矩。

阿強也辯稱，他和小美是在2022年9月間因選民服務認識，雙方只是普通朋友關係，那些對話可能是聽聞小美的婚姻狀況不佳，出於同情才會幫忙抱不平；再者，他雖然有以親暱稱呼傳訊息給小美，但小美都沒有正面回應；再退一步而言，縱使認定他的行為侵害配偶權，也請考量到他「尚在學習拿捏與選民之間的關係與距離」，用字措辭若有不當也並非有意為之，希望法官能酌情減少賠償金額。

不過，橋頭地院法官檢視小美與阿強的對話紀錄，發現阿強曾多次稱呼小美為「寶貝老婆」，訊息內容也多為親密伴侶間的甜言蜜語或對未來的憧憬，顯然兩人已經逾越一般朋友的交往分際。

此外，法官指出，阿強曾傳送「妳可以不要讓我在妳的世界消失嗎」、「妳當初不是說頂多離婚而已嗎」等訊息給小美，當時小美回覆「回到各自的位置」、「就這樣結束吧」，如果兩人只是一般朋友，何需討論到「離婚才能解決他們所面臨的問題」的事情。

法官表示，綜合現有證據看來，小美和阿強在2022年9月底之後應當有過交往關係，但查無兩人是否發生過性行為的證據，最終判兩人應連帶賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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