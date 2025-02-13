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社會 社會焦點 保障人權

和「耿鬼面交」被騙2477萬元　苦主再掏500萬神反擊

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年11月間加入名為「耿鬼面交」的詐團群組，擔任面交車手，該詐團利用投資虛擬貨幣獲利等話術，成功騙走受害者2477萬元；後來受害者發現上當，反過來用500萬元誘出車手，並與警方聯手成功將人逮住。橋頭地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿哲有期徒刑1年1個月。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲受害者用錢誘出詐團車手，並與警方聯手將人逮住。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年11月間加入名為「耿鬼面交」的群組，裡面的成員大多都是使用寶可夢角色名當暱稱，包含皮卡丘、妙蛙種子、卡比獸等等，他在該詐團中擔任面交車手，負責前往指定處所向受害者收錢，每次可以拿走提領款項的0.3％當作報酬。

該詐團透過交友網站結識一名受害者，接著利用話術欺騙對方，只要下載投資APP就可以投資虛擬貨幣獲利，成功騙得2477萬元；去年12月他們再度以類似手法欺騙同一名受害者，只是當時受害者已經發現被騙，於是乾脆將計就計，與警方配合，假裝答應面交500萬元，再趁車手阿哲現身時，由埋伏警員將人逮捕。

阿哲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。橋頭地院法官認為，阿哲擔任詐團車手，原本打算收取的款項高達500萬元，不僅危害到他人的財產權，更助長了詐欺犯罪，進而影響社會秩序，行為確實不應該，考量到他並非詐團的核心角色，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑1年1個月，全案仍可上訴。

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