英國首相轉交「英王親筆簽名信」　邀川普國是訪問

▲英國首相施凱爾訪問美國白宮，把英王親筆簽名信轉交給川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）27日出訪白宮，並轉交英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）的親筆信函，邀請川普再度到英國國是訪問。川普一向支持英國王室，施凱爾趁著訪問白宮期間打出這張「王牌」，川普欣然受邀。

BBC、法新社等報導，施凱爾在轉交英王親筆簽名信期間提及「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，具歷史意義。依據傳統，美國總統在第二任期不會接到國是訪問邀請，而是受邀在英國溫莎城堡與君主共進茶點或午餐。

當川普從施凱爾手中拿到英王給的信時，他立刻詢問是否應該當場閱讀這封信，接著在媒體鏡頭前開始閱讀，隨後接受邀請，表示很榮幸能夠再訪英國。他說，「我代表我們出色的第一夫人梅蘭妮亞和我自己，給予肯定答覆。」

天空新聞指出，來自英王的信件通常不會對外公開，不過川普在白宮橢圓辦公室接到這封信，當場拆封閱讀，並把信件展示在媒體鏡頭前。

現階段尚不清楚這場國是訪問的具體時間。英王查爾斯三世在信中提議，在正式國是訪問之前，要在蘇格蘭鄧弗里斯大宅（Dumfries House）或是巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）進行相關討論。

在隨後舉行的美英聯合記者會上，川普表示，美英之間的貿易協定可能很快達成。

▼英國國王查爾斯三世邀請川普赴英國進行第2次國是訪問。（圖／路透）