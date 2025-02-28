2台人在日本「搶400萬現金」被逮！長相身分曝光　闖豪宅暴打屋主

記者王佩翊／編譯

日本東京都練馬區一間豪宅2024年發生一起入室強盜案，屋主不但被搶走1850萬日幣（約新台幣407萬元）的現金，甚至還遭到歹徒勒住脖子、暴打臉部。警方經調查後，鎖定2名台灣籍男子，但因兩人犯後隨即潛逃出境，直到他們日前再度企圖入境日本，才成功在機場將其逮捕。

去年11月に東京・練馬区で発生の強盗傷害事件 台湾出身の男2人を逮捕 警視庁 https://t.co/Kb6Hzyq7y0 — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) February 27, 2025

根據《日本新聞網》報導，警視廳搜查1課指出，31歲台灣男子林祐宏（音譯，リン・ユーホン）與43歲台灣男子林俊谷（リン・チュンクー）涉嫌於2024年11月30日凌晨2時40分至50分左右，闖入東京都練馬區的一間民宅，搶走現金1850萬日圓等財物，並對屋主施暴，因此27日被警方依強盜傷害等嫌疑逮捕。

2名嫌犯深夜闖入目標豪宅後，勒住正在熟睡的69歲男性屋主的脖子，並數度毆打他的臉部。兩人犯案後隔日隨即潛逃出境，回到台灣。警方指出，兩人是在犯案前2日，以短期觀光簽證從成田機場入境，隨後在機場附近租車，並開著這輛車犯案。兩人租的車是在入境前就已經先行預約。

兩人2月27日企圖從成田機場再度入境，不料隨即遭到警方逮捕，但兩人堅持否認涉案。警方表示，由於2名嫌犯來自台灣，日語溝通能力有限。