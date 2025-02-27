女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

▲日本女行員從銀行保險箱偷走6600萬日圓（約新台幣1451萬元）的現金。（圖／日本瑞穗銀行）

記者王佩翊／編譯

日本瑞穗銀行（みずほ銀行）近日公開一起內部行員盜竊案件，一名當時在東京廣尾分行服務的30多歲女行員在2016年至2019年期間，利用保險箱的備用鑰匙，多次非法取走客戶存放的現金，涉案金額高達6600萬日圓（約新台幣1451萬元）。

根據《日本放送協會》報導，瑞穗銀行在2019年8月發現這起監守自盜的案件後，已解雇該名行員並進行懲處，同時也對當時的相關主管做出內部處分。然而，直到瑞穗銀行直到上周才正式對外說明事件始末，並於27日進一步公開細節，行長加藤勝彥也為此謝罪致歉。

加藤勝彥表示，「讓客戶感到不安，我們深感抱歉。」但他拒絕面對媒體鏡頭。

該名30多歲女行員2016年1月至2019年6月的3年半內，多次使用備用鑰匙偷走2名顧客保險箱內的現金，總金額高達6600萬日圓（約新台幣1451萬元），而偷來的現金則拿來當作治裝費與旅費。

根據調查，她假冒客戶的名義向分行申請保險箱的備用鑰匙，並藉此行竊。

值得注意的是，不只瑞穗銀行，三菱UFJ銀行也曾發生類似案件，有銀行行員竊取客戶存放在保險箱內的金塊等貴重物品。