　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

▲▼日本女行員從銀行金庫偷走6600萬現金。（圖／日本瑞穗銀行）

▲日本女行員從銀行保險箱偷走6600萬日圓（約新台幣1451萬元）的現金。（圖／日本瑞穗銀行）

記者王佩翊／編譯

日本瑞穗銀行（みずほ銀行）近日公開一起內部行員盜竊案件，一名當時在東京廣尾分行服務的30多歲女行員在2016年至2019年期間，利用保險箱的備用鑰匙，多次非法取走客戶存放的現金，涉案金額高達6600萬日圓（約新台幣1451萬元）。

根據《日本放送協會》報導，瑞穗銀行在2019年8月發現這起監守自盜的案件後，已解雇該名行員並進行懲處，同時也對當時的相關主管做出內部處分。然而，直到瑞穗銀行直到上周才正式對外說明事件始末，並於27日進一步公開細節，行長加藤勝彥也為此謝罪致歉。

加藤勝彥表示，「讓客戶感到不安，我們深感抱歉。」但他拒絕面對媒體鏡頭。

該名30多歲女行員2016年1月至2019年6月的3年半內，多次使用備用鑰匙偷走2名顧客保險箱內的現金，總金額高達6600萬日圓（約新台幣1451萬元），而偷來的現金則拿來當作治裝費與旅費。

根據調查，她假冒客戶的名義向分行申請保險箱的備用鑰匙，並藉此行竊。

值得注意的是，不只瑞穗銀行，三菱UFJ銀行也曾發生類似案件，有銀行行員竊取客戶存放在保險箱內的金塊等貴重物品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝
陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂

全球最大朝聖集會　大壺節6.6億人參加創紀錄

凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統

交往帥氣男友1個月　女和家人分享照片「媽一看卻突然崩潰」

情侶在海灘「後浪推前浪」　被阻止仍繼續激戰！完事後淡定走入海裡

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂

全球最大朝聖集會　大壺節6.6億人參加創紀錄

凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統

交往帥氣男友1個月　女和家人分享照片「媽一看卻突然崩潰」

情侶在海灘「後浪推前浪」　被阻止仍繼續激戰！完事後淡定走入海裡

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

昨軍演今惠台　陸委會：中共「和戰兩手」策略

FENDI將中國結稱為「韓國結」　陸揚言抵制：文化剽竊

聰明吃健康選　台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

國際熱門新聞

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

拒絕馬斯克　美國政府效率部21員工辭職

英特爾徹底覺悟！拒犯7年前錯誤

輝達勁揚4%「盤後財報」超預期　台積電ADR漲3％

女摔角手「雪乳彈出」比賽中慘露點

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

挺台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」

川普擬推公民金卡　各國現況一次看

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

泰緬打詐救7141人！25名台灣受害者將被釋放

美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝

男豪宅「殺弟挖眼」　警察懷疑他吞下肚

川普證實：澤倫斯基2／28訪華府　商討礦物協議

更多熱門

相關新聞

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

南韓首爾金浦機場的外圍，今（27）日下午出現火災

韓發現新款冠狀病毒！染肺炎「肝功能異常」

韓發現新款冠狀病毒！染肺炎「肝功能異常」

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

南韓軍證實：北韓「再度」向俄國派兵

南韓軍證實：北韓「再度」向俄國派兵

美日韓駐聯代表要求北韓「無核化」

美日韓駐聯代表要求北韓「無核化」

關鍵字：

盜竊瑞穗銀行日本銀行行員日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面