南韓首發現新款冠狀病毒！嬰兒染肺炎「肝功能異常」　揪傳播宿主

▲一名嬰兒2022年出現肺炎症狀住院，醫療團隊驗出新款冠狀病毒。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自2020年爆發新冠肺炎疫情後，全球社會與公衛系統被迫改變，不過日前有南韓教授在學術期刊發表最新研究成果，指出南韓2022年一名嬰兒因肺炎症狀住院，然而醫療團隊卻首度發現「新款」人類冠狀病毒，其基因序列不同於過去出現的新冠病毒，該病毒甚至能引發肝臟異常，懷疑是透過齧齒目動物傳播。

根據《韓聯社》，南韓高麗大學醫學院微生物學教授宋珍沅所領導的研究團隊，針對2022年因肺炎症狀住進高麗大學安山醫院的嬰兒檢體進行分析，發現該名嬰兒竟然感染在南韓國內首度出現的「新款」人類冠狀病毒（HCoV），將研究結果發表在期刊《新興微生物與感染》（Emerging Microbes and Infections）的2月號。

宋珍沅教授所領導的研究團隊指出，該名嬰兒當年住院時出現發燒、咳嗽、咳痰、鼻水等呼吸道症狀，伴隨著肺炎、急性中耳炎和肝功能異常，肝指數也異常地高，儘管新冠病毒（Covid 19）主要會誘發出現肺炎症狀，但該名嬰兒感染病毒後不僅出現肺炎，就連肝功能也跟著異常。

▲南韓高麗大學醫學院微生物學教授宋珍沅。（圖／高麗大學）

在經過保守療法（conservative treatment）後，該名嬰兒的肝功能異常和呼吸道症狀才逐漸好轉，在8天以後辦理出院。

研究團隊指出，從該名嬰兒檢體上驗出的冠狀病毒，在基因序列上與先前出現的人類冠狀病毒（229E、NL63、OC43、HKU1）不同，研判極有可能是來自齧齒目動物。

研究團隊從2018至2022年在南韓國內所獵取的880隻野生黑線姬鼠進行檢測，判斷是否感染病毒，結果顯示在江原道、濟州島所獵取的16隻（1.8%）黑線姬鼠中，驗出了新款的甲型冠狀病毒屬（α-CoV），與該名嬰兒身上驗出的病毒相比，在基因序列上擁有93.0至96.8%的相似性。

▲病毒可能源自齧齒目動物。（圖／達志影像／美聯社）

研究團隊解釋，比起過去所發現的人類冠狀病毒，嬰兒身上驗出的該病毒與中國、南韓所發現來源自齧齒目動物的病毒AcCoV-JC34，擁有更密切的關係。不過，研究團隊也強調，目前仍無法釐清病毒的傳染途徑，因此病毒是否會在人類之間傳播，仍需進一步研究後才能得知。

宋珍沅教授表示，「該款病毒，極有可能是從動物傳播至人類的新型態病毒！隨著新型態病毒的出現，可能對公共保健衛生構成嚴重威脅。因此，必須詳細分析感染途徑與病原性，並擬定對策。」