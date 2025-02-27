　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓首發現新款冠狀病毒！嬰兒染肺炎「肝功能異常」　揪傳播宿主

▲▼南韓慶尚南道昌原市某醫院爆發群聚感染。（示意圖／CFP）

▲一名嬰兒2022年出現肺炎症狀住院，醫療團隊驗出新款冠狀病毒。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自2020年爆發新冠肺炎疫情後，全球社會與公衛系統被迫改變，不過日前有南韓教授在學術期刊發表最新研究成果，指出南韓2022年一名嬰兒因肺炎症狀住院，然而醫療團隊卻首度發現「新款」人類冠狀病毒，其基因序列不同於過去出現的新冠病毒，該病毒甚至能引發肝臟異常，懷疑是透過齧齒目動物傳播。

根據《韓聯社》，南韓高麗大學醫學院微生物學教授宋珍沅所領導的研究團隊，針對2022年因肺炎症狀住進高麗大學安山醫院的嬰兒檢體進行分析，發現該名嬰兒竟然感染在南韓國內首度出現的「新款」人類冠狀病毒（HCoV），將研究結果發表在期刊《新興微生物與感染》（Emerging Microbes and Infections）的2月號。

宋珍沅教授所領導的研究團隊指出，該名嬰兒當年住院時出現發燒、咳嗽、咳痰、鼻水等呼吸道症狀，伴隨著肺炎、急性中耳炎和肝功能異常，肝指數也異常地高，儘管新冠病毒（Covid 19）主要會誘發出現肺炎症狀，但該名嬰兒感染病毒後不僅出現肺炎，就連肝功能也跟著異常。

▲▼南韓高麗大學醫學院微生物學教授宋珍沅。（圖／高麗大學）

▲南韓高麗大學醫學院微生物學教授宋珍沅。（圖／高麗大學）

在經過保守療法（conservative treatment）後，該名嬰兒的肝功能異常和呼吸道症狀才逐漸好轉，在8天以後辦理出院。

研究團隊指出，從該名嬰兒檢體上驗出的冠狀病毒，在基因序列上與先前出現的人類冠狀病毒（229E、NL63、OC43、HKU1）不同，研判極有可能是來自齧齒目動物。

研究團隊從2018至2022年在南韓國內所獵取的880隻野生黑線姬鼠進行檢測，判斷是否感染病毒，結果顯示在江原道、濟州島所獵取的16隻（1.8%）黑線姬鼠中，驗出了新款的甲型冠狀病毒屬（α-CoV），與該名嬰兒身上驗出的病毒相比，在基因序列上擁有93.0至96.8%的相似性。

▲▼病毒可能源自齧齒目動物。（圖／達志影像／美聯社）

▲病毒可能源自齧齒目動物。（圖／達志影像／美聯社）

研究團隊解釋，比起過去所發現的人類冠狀病毒，嬰兒身上驗出的該病毒與中國、南韓所發現來源自齧齒目動物的病毒AcCoV-JC34，擁有更密切的關係。不過，研究團隊也強調，目前仍無法釐清病毒的傳染途徑，因此病毒是否會在人類之間傳播，仍需進一步研究後才能得知。

宋珍沅教授表示，「該款病毒，極有可能是從動物傳播至人類的新型態病毒！隨著新型態病毒的出現，可能對公共保健衛生構成嚴重威脅。因此，必須詳細分析感染途徑與病原性，並擬定對策。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車
醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況
板橋驚見「7隻品種貓遺體」！散落馬路上
福建17條新惠台　線上換居住證、允許台灣業者開廣電製作公司
9罷免案未達門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」
快訊／南韓金浦機場「發生火災」！　濃煙瀰漫機場跑道
獨／台中男假冒消防員！　霸占瑪莎拉蒂載妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

快訊／南韓金浦機場「發生火災」！　濃煙瀰漫機場跑道

住院第13天！梵蒂岡：教宗病情「輕微改善」　病榻上仍持續工作

南韓首發現新款冠狀病毒！嬰兒染肺炎「肝功能異常」　揪傳播宿主

哈瑪斯再移交4人質遺體！逾百巴勒斯坦囚犯獲釋　被群眾高舉歡呼

2共機「日本外海」上空飛行！　日首度確認GJ-2無人機出沒

經濟學人：台灣「完全民主」地位確認　民主指數亞洲第一

名校出身！男豪宅「殺弟挖眼」血腥手法曝光　警懷疑他吞下肚

國軍首位女性戴拉美軍校紅圓帽　陳恩賢大膽勇闖天涯

漁夫捕到深海怪魚　「濕滑圓體配大口」20萬網嚇：是外星人大腦

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

快訊／南韓金浦機場「發生火災」！　濃煙瀰漫機場跑道

住院第13天！梵蒂岡：教宗病情「輕微改善」　病榻上仍持續工作

南韓首發現新款冠狀病毒！嬰兒染肺炎「肝功能異常」　揪傳播宿主

哈瑪斯再移交4人質遺體！逾百巴勒斯坦囚犯獲釋　被群眾高舉歡呼

2共機「日本外海」上空飛行！　日首度確認GJ-2無人機出沒

經濟學人：台灣「完全民主」地位確認　民主指數亞洲第一

名校出身！男豪宅「殺弟挖眼」血腥手法曝光　警懷疑他吞下肚

國軍首位女性戴拉美軍校紅圓帽　陳恩賢大膽勇闖天涯

漁夫捕到深海怪魚　「濕滑圓體配大口」20萬網嚇：是外星人大腦

李嘉誠連五年蟬聯香港首富　蔡崇信身價增加最多

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告民進黨：早晚收了你！

瑀熙出國「iPad忘帶下飛機」　大哭PO求救文：怎麼處理比較好？

快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車

快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

12星座恐懼大解析！雙子座、天秤座、水瓶座最怕謠言成真

「國家火箭發射場」3月定案　黃建賓爭取落腳台東南田部落

HOLA新北中和店3／31熄燈引討論　業者低調證實

海神「浪人情歌」主題周　高雄巨蛋預告化身K歌包廂

Melody離婚2年「新歡首曝光」！　起底是MIT學霸「這一點打動她」

國際熱門新聞

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

拒絕馬斯克　美國政府效率部21員工辭職

輝達勁揚4%「盤後財報」超預期　台積電ADR漲3％

英特爾徹底覺悟！拒犯7年前錯誤

女摔角手「雪乳彈出」比賽中慘露點

挺台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」

川普擬推公民金卡　各國現況一次看

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

泰緬打詐救7141人！25名台灣受害者將被釋放

美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝

川普證實：澤倫斯基2／28訪華府　商討礦物協議

與美初步敲定礦物協議　澤倫斯基：盼2/28訪華府

更多熱門

相關新聞

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本當局26日發現有一架共軍的無人機飛行於沖繩縣與鹿兒島縣西南群島外海上空。對此，防衛省證實，這是首次確認到中國軍方GJ-2偵察攻擊型無人機機種，未來將持續保持警戒。

南韓軍證實：北韓「再度」向俄國派兵

南韓軍證實：北韓「再度」向俄國派兵

美日韓駐聯代表要求北韓「無核化」

美日韓駐聯代表要求北韓「無核化」

韓國2024年生育率攀升　9年來首見

韓國2024年生育率攀升　9年來首見

日16歲少女「賣淫馬拉松」！被逼接100客

日16歲少女「賣淫馬拉松」！被逼接100客

關鍵字：

日韓要聞南韓冠狀病毒人類冠狀病毒新冠肺炎HCoV高麗大學宋珍沅

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面