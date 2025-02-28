警銀連線合作阻詐600萬　嘉義縣警方感謝銀行人員

▲ 嘉縣警與金融機構通力合作，保護民眾金錢財產安全 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣在113年11、12月間，總計攔阻詐騙16件，成功守護民眾財產達新臺幣538萬餘元，嘉義縣警察局局長李權哲在縣府治安會報中，代表縣長公開表揚華南銀行、玉山銀行、京城銀行、中華郵政、彰化銀行、統一超商等9名有功人員。

警察局長李權哲表示，今天表揚有功金融機構及超商的阻詐案件，分析詐騙手法以「假投資」、「假交友」及「猜猜我是誰」居多，詐騙集團還會教導民眾用「支付工程款項」、「房屋修繕」、「親友借、還錢」等話術，來掩飾匯款到人頭帳戶的行為，均有賴各金融機構及超商行員多次關懷提問，發現民眾疑似遭詐，及時通報警方到場，感謝這些城市英雄，共同守護縣民血汗錢。

另外，根據1月份打詐儀錶板分析，114年1月份受理201件，以假投資54件，財損金額4,231餘萬元最高，而被害人支付大筆金額亦需透過金融機構，因此呼籲各金融機構行員若發現常見遭詐的匯款理由如「房屋裝潢款、朋友借貸、購買設備款、珠寶、車輛及家人急需用錢等；自稱結交海外友人要求匯款至海關、支付郵資」等關鍵字，請深入及重點式關懷提問，並立即通知警方到場。