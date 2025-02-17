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嘉義縣分析三大詐騙熱點　邀被害人戳破「行動水房假幣商」

▲▼ 嘉縣警邀請被害人現身說法 協助警察反詐宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉縣警邀請被害人現身說法，協助警察反詐宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，今(17)日辦理「詐騙狀況及防制措施記者會」，並邀請被害人A女士現身說法分享自身遭遇假交友詐騙的經驗，向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

嘉義縣警察局藉由本次舉行「詐騙狀況及防制措施」記者會說明近期嘉義縣詐欺犯罪發生趨勢，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年1月份詐欺案件受理數201件，較12月份減少56件(-21.78％)，財損金額新臺幣7,935萬3,524元，較12月份減少453萬7,446元(-5.41％) ；行政區統計，以民雄鄉(40件)、朴子市(22件)、中埔鄉(22件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「假投資」詐騙計54件最多(占26.87%)、「假交友投資」詐騙計23件次之(占11.44％)、「假買家騙賣家」及「假網拍」詐騙各計16件再次之(均占7.96％)，顯示投資詐騙（含假交友投資）在件數、財損均位居各類手法首位，占財損總額79.8％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 嘉縣警邀請被害人現身說法 協助警察反詐宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警局局長李權哲接受媒體採訪，再次宣示打擊犯罪的決心 。（圖／嘉義縣警局提供）

在打擊詐欺犯罪部分，警察局執行警政署114年度第1次打詐專案，在為期2週專案期間共查獲詐騙集團23件，逮捕嫌犯131人，查扣不法利得總價值計2,306萬1,742元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1月份則有12件、503萬6,700元，較 113年同期增加2件、404萬1,700元。

▲▼ 嘉縣警邀請被害人現身說法 協助警察反詐宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警局刑大隊長說明詐騙成效及好發地區 。（圖／嘉義縣警局提供）

另外，今(114)年1月16日嘉義縣警察局破獲假幣商詐欺水房案，被害人張女透過臉書(FB)誤信廣告加入名為「ke-depotd-ec」的假投資平台，自去(113)年10月間陸續依照指示與詐騙集團假冒的虛擬幣商面交6次，合計交付新臺幣209萬元；日前歹徒又再次要求張女交付61萬餘元，她察覺怪異向警方報案，警方即組成專案小組並以誘捕方式，在太保高鐵站內星巴克逮捕尹姓假幣商；另經向上溯源追查其他共犯，於高鐵列車上逮捕趙姓假幣商、在新北市、臺北市及宜蘭縣等地逮捕蘇姓、陽姓、秋姓假幣商，全案共查獲6人，查扣不法所得新臺幣261萬餘元、犯案手機數支、提款卡數張等贓證物。

▲▼ 嘉縣警邀請被害人現身說法 協助警察反詐宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）


局長李權哲表示，未來警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全。

查緝影片連結:
https://drive.google.com/drive/folders/1XdZRtD80CihmazcIFobn4eAEg7c5gU3Y?usp=sharing

 
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