警銀聯手防詐騙奏效　嘉義縣去年攔詐近億元　　

▲嘉縣警與京城銀行簽署反詐MOU 警銀阻詐跨界聯防 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為結合金融機構影響力，擴大詐騙防制效益，13日與京城銀行簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，期許未來警銀攜手，透過公私協力，與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，提升縣民識詐意識。

▲簽署儀式由京城銀行總經理姜宏亮、警察局長李權哲(圖右)，分別代表雙方簽署合作意向書。（圖／嘉義縣警局提供）

簽署儀式由京城銀行總經理姜宏亮、警察局長李權哲，分別代表雙方簽署合作意向書，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平臺。

局長李權哲表示，金融機構是受理民眾提、匯款的第一線人員，也是協助警方攔阻詐騙案件的第一道防線，詐騙集團為規避行員的關懷提問，會教導民眾用「支付工程款項」、「房屋修繕」、「親友借、還錢」等話術，來掩飾匯款到人頭帳戶的行為，都是有賴行員多次關懷提問後，發覺民眾疑似遭詐，立即通報警方到場，守護民眾的血汗錢，希望雙方在本次簽訂MOU之後，持續深化警銀合作，共同打擊詐騙！

嘉義縣警察局也藉由本次簽署儀式舉行「詐騙狀況及防制措施」記者會說明近期嘉義縣詐欺犯罪發生趨勢，根據打詐儀錶版分析，嘉義縣12月份詐欺案件受理數257件，較11月份減少2件(-0.77％)，財損金額新臺幣8,389萬0,970元，較11月份增加1,094萬5,334元(+15.01％)；行政區統計，以民雄鄉、水上鄉、太保市、中埔鄉、朴子市為高發地區；另以詐騙手法分析，該縣易發生的前3名高發案件手法，計有假投資、中獎通知及解除分期付款(騙賣家)等3類。

嘉義縣警察局113年度執行內政部警政署共計4波打詐專案，成效共查獲詐騙集團96件，逮捕嫌犯516人，查扣不法利得總價值計6,914萬餘元。在攔阻詐欺件數部分，統計113年度則有186件、9,028萬6,906元，較 112年同期增加1,149萬1,583元；另外今(114)年1月6日嘉義縣警察局破獲假投資詐騙案，被害人王男於FB臉書廣告上得知投資訊息，以LINE加入歹徒好友，並遭慫恿至「Gibctoera」投資平臺下載註冊，陸續以面交方式交付新臺幣99萬餘元給自稱幣商之吳男，購買虛擬貨幣作為投資使用，而後王男欲領取獲利時，詐騙集團卻聲稱須再交付新臺幣40萬元，始驚覺遭詐報警，警方與被害人配合誘捕犯嫌，趁雙方相約太保市「臭豆腐」店內面交時，當場逮捕假幣商吳男，查扣手機、購買契約書及現金65萬餘元等贓證物。

局長李權哲表示，未來警察局除持續查緝詐欺犯罪外，亦將加強與金融機構情資分享、提升異常帳戶通報，以快速封鎖詐團帳戶，並經由資源互助的機制，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，共同防禦金融詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！