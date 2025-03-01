HERmazing美力時光節　雲林婦女友善月正式啟動　

▲雲林婦女友善月「HERmazing美力時光節」啟動，規劃六大主題活動，歡迎民眾踴躍參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於親民大廳舉辦2025年雲林縣婦女友善月「 HERmazing美力時光節」啟動，縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀請民眾參加「轉動女性影響力系列講座」、「女力市集」、「女性培力課程」、「婦團齊響應」、「本縣婦女福利服務中心與台灣國家婦女館聯合巡展」及「性別友善場域100+」，一起關注女性議題。

縣府今年特別擴大辦理婦女友善月「 HERmazing美力時光節」活動，以「美力」為核心，融合「HER(她) 」與「Amazing(令人驚豔) 」的意義，傳遞每位女性都是獨一無二、無可取代的存在，規劃一系列精彩活動，包括轉動女性影響力系列講座、女力市集、女性培力課程等等，希望讓不同職業與背景的女性都能參與，享受縣府提供的多元學習與成長機會。

縣長張麗善指出，雲林縣有超過31萬名女性縣民，1113年女性勞動參與率已突破五成為50.1％，展現女力崛起的重要趨勢。特別邀請大家於3月5日到縣府大禮堂參加女性影響力講座，我們邀請了雲林傑出女性企業家—誠興業陳美琪董事長、佳必琪國際張舒眉董事長及商周集團郭奕伶執行長，同台分享如何憑藉決心與努力突破困境、展現卓越成就，相信將帶給大家深刻啟發。

▲「 HERmazing美力時光節」活動，以「美力」為核心，融合「HER(她) 」與「Amazing(令人驚豔) 」的意義，傳遞每位女性都是獨一無二、無可取代的存在。（圖／記者游瓊華翻攝）

社會處長林文志說明，2025年友善婦女月系列活動，透過聚焦女性培力主軸規畫「轉動女性影響力系列講座」、「女力市集」、「女性培力課程」、「婦團齊響應」、「本縣婦女福利服務中心與台灣國家婦女館聯合巡展」及「性別友善場域100+」等六個主題，支持及關注女性不同面向的需求。

林文志處長強調，感謝民間團體與縣府攜手推動婦女福利服務，共同承擔這份責任。期盼「婦女友善月」系列活動，能讓雲林的女性感受到更多幸福與支持。縣府將持續整合資源，創造更多可能，成為雲林女性堅實的後盾，陪伴大家自信前行。詳細活動時間及地點可上雲林縣政府社會處官網或臉書粉專查詢。