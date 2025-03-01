虎尾鎮福民老街都市更新　「7戶老屋再生模式」帶動再造繁榮雲林

▲雲林虎尾鎮福民老街都市更新整建維護暨老屋再生工程正式開工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林虎尾鎮福民老街都市更新整建維護暨老屋再生工程於2月27日正式開工，縣長張麗善表示，希望透過都市更新的程序與模式，將福民老街再造成為雲林縣第一處老街再生的案例，鄰近台西客運總站、布袋戲館、虎尾鐵橋及糖專區等景點，日後將可帶動整個地區的觀光繁榮。

縣長張麗善指出，虎尾鎮福民老街在日治昭和時期曾是虎尾最繁榮的市街中心，其建築風格係屬日據時期留下的仿英式街屋建築，更是台灣新舊建築風格轉承的代表作，具有深厚的歷史意義。此次都市更新及老屋再生工程總預算達1034萬元，除居民自籌款外，並配合縣府、內政部及文化部經費補助，充份展現公私協力，共同為老街注入新活力，重現老街風貌，共創繁華市街。





▲虎尾鎮福民老街在日治昭和時期曾是虎尾最繁榮的市街中心，其建築風格係屬日據時期留下的仿英式街屋建築，更是台灣新舊建築風格轉承的代表作。（圖／記者游瓊華翻攝）

建築師朱國華說明，此案雲林縣虎尾鎮福民老街的更新始於2011年, 係由老街居民自發爭取造街並經縣政府輔導及規劃，完成鋪面、行道樹、特色招牌及路燈等的改善作業，獲得居民認同並有了初步造街之成效與社區總體營造之共識，經雲縣政府輔導成立「福民老街都市更新會」並於2014年申請辦理都市更新維護整建工程，惟至2019年獲內政部核定補助計畫500萬元，因工程發包時受營建物價上揚導致無廠商投標而流標，案件因而停滯。



朱國華指出，為完成老街居民的更新願景，縣府城鄉發展處後結合文化觀光處於2022年申請文化部私有老屋再生計畫補助，終於2024年獲文化部核定補助，加上原已核定之內政部及縣府的都市更新整建維護工程補助款項，此案工程終於在2025年1月17日順利發包。

城鄉發展處長林長造說明，總工程預算為1034萬元，其中文化部補助517萬元，內政部補助112萬元，縣政府補助81萬元，居民自籌324萬元約3成，工程案由更新會自己發包，縣府協助上網公告，開工預計250個日曆天約11月底完工；這項工程不僅展現公私協力，更是對其歷史文化的尊重與傳承。