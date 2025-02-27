凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統





▲現年43歲的凱特將成為115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」的王妃。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）將打破英國王室傳統，成為115年來第一位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃，這項殊榮就連黛妃也沒有。消息人士透露，凱特頒發皇家認證的時間點就在今年，但確切時間尚未確定。

外媒報導，「皇家認證」代表的是王室認可官方標章，頒發給定期向王室提供商品或服務的企業或個人，效期5年，這項認證對於品牌來說具有極高榮譽價值，不但可使用王室徽章，也可提升市場競爭力。

目前除了英王查爾斯三世，王后及威廉王子（Prince William）也是被授權頒發皇家認證的王室成員，如今凱特將加入此行列，凸顯她身為資深王室成員日益成長的影響力以及在王室中的角色。

現年43歲的凱特在英國商界的影響力早已廣為人知，甚至出現「凱特效應」（The Kate Effect）一詞，也就是她穿戴過的服飾都會帶動市場銷量；據信截至2021年，她在英國時尚產業帶來價值10億英鎊的貢獻。消息指，預計凱特今年就會開始頒發皇家認證，可能涵蓋範圍包括科技供應商到時尚品牌，例如Alexander McQueen、Catherine Walker與Strathberry等。

王室專家福德維奇（Hilary Fordwich）指出，這顯露出英王對於凱特的信任。已故黛安娜王妃（Princess Diana）並未獲得這項權力。報導指，威廉王子還沒頒發過皇家認證，外界預期，將會在不久的將來開始行使這項權力。