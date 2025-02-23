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烏克蘭戰爭將滿3年　英國預告「最大規模」對俄制裁

▲▼烏俄戰爭一周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭即將屆滿3年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦23日專電

俄羅斯全面侵略烏克蘭24日將滿3年。英國外交大臣拉米今天說，歐洲各國應加倍支援烏克蘭、憑藉實力達成和平，明天他將宣布實施自2022年戰爭全面爆發以來最大規模對俄制裁。

拉米（David Lammy）指出，烏克蘭、英國、歐洲全體如今面臨歷史關鍵時刻。俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭以外國家的衝擊，包括對英國經濟、制度及生活方式的影響，在在顯示「我們絕對不可將自身安全視為理所當然」。

拉米說，英國將維持對烏克蘭的承諾，每年編列30億英鎊（約新台幣1240億元）軍援烏克蘭預算。此外，英國願意、也將作好準備，在有需要時提供兵力，成為國際維和部隊一部分。

拉米預告他明天將宣布自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，英國最大規模對俄制裁，以削弱俄羅斯軍事機器和財源。

另一方面，拉米提到，英國將與美國及歐洲夥伴合作，以達成可持續的公正和平。他強調，任何關於烏克蘭的事務，都必須有烏克蘭參與。

美國總統川普（Donald Trump）1月下旬就任後加速對俄烏「促和止戰」，但作法屢引發對烏施壓強度遠勝過對俄施壓、缺乏與歐洲協調、談判未正式開始即輕易向俄方讓步等疑慮。英國首相施凱爾（Keir Starmer）下週訪美與川普會談時，預計將尋求確保歐美對烏克蘭議題立場一致。

施凱爾近期頻繁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。首相府一名發言人表示，施凱爾22日向澤倫斯基重申英國對烏克蘭的支持堅不可摧，並強調烏克蘭必須在任何「終戰」協商占核心地位。

施凱爾指出，保衛烏克蘭主權對嚇阻俄羅斯的進一步侵略至關重要。

他另曾在19日及14日與澤倫斯基通話。在川普批評澤倫斯基是不舉行選舉的「獨裁者」後，施凱爾19日表達對烏克蘭「民選領導人」澤倫斯基的支持，並指出烏克蘭在戰爭期間暫停選舉是「徹底合理」之舉，一如英國在第二次世界大戰（1939至1945年）期間的作法。

施凱爾並於14日提到，烏克蘭需要強大的安全保證、更多的武器、主權獨立的未來，而烏克蘭可信任英國將加速、加強相關作為。

施凱爾並重申英國立場，即烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）之路「不可逆」，而這也是去年北約華府峰會達成的共識。

儘管「加入北約之路不可逆」不等同正式邀請烏克蘭入會，這項經各方折衝後明文宣告的共識表達北約願協助烏克蘭採取行動，強化與歐洲－大西洋安全架構的整合。

莫斯科當局一再以「北約東擴」對俄方構成威脅為由，反對烏克蘭入會、甚至藉此合理化對烏克蘭的侵略。

然而，2014年以前，支持爭取加入北約的烏克蘭民眾一般不超過3成，且不贊成加入的比例高於贊成；2014年俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）半島並逐步軍事占領烏東後，支持加入北約的烏克蘭民眾占比明顯開始上升，且比例穩定高於不贊成入會的民眾。如今，支持加入北約的烏克蘭民眾占比已高達8成。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，多年來奉行「軍事中立」原則的芬蘭與瑞典當年隨即宣告申請入會，並分別於2023年和2024年成為北約正式成員。

 
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