英女警睡了偷竊犯！　幫拆電子腳鐐「只為帶他回家激戰」

▲英國一名女警，與罪犯發展出不倫戀情。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國貝德福郡（Bedfordshire）一名女警與罪犯發展出不倫戀情，為了把對方帶回家中發生性行為，竟然擅自拆除其電子腳鐐，如今不但葬送警察職涯，還被判入獄18個月。

天空新聞報導，娜塔莎（Natasha Conneely）在警局負責管理罪犯的工作，2023年5月被發現與一名必須配戴電子腳鐐的偷竊犯，發展出戀情。

根據調查，娜塔莎曾經拆掉情人的電子腳鐐，讓對方可在不被追蹤的情況下，前往自己的住處，事後還進入內部系統，確認這次幽會沒被發現。此外，兩人還曾經在里茲（Leeds）一間飯店共度春宵。

▲娜塔莎為了約會，替情人拆掉電子腳鐐。（示意圖／CFP）



戀情曝光後，娜塔莎主動離職，2023年11月被法庭判定嚴重瀆職，列入黑名單，禁止再度返回警界。本月21日，她承認腐敗、不當使用警察權力與特權等指控，被聖奧爾本斯（St Albans）刑事法庭，判處18個月有期徒刑。

警察局長羅登赫斯特（Trevor Rodenhurst）表示，證據顯示「她是出於自己的自由意志，進入這一段關係」，這種行為不僅可能破壞整個罪犯管理體系，也讓許多共同努力維護社會治安的同事及部門失望，甚至導致進一步的犯罪，「與這樣的罪犯發生性關係完全不適宜」、「警界沒有犯下這種行為之人的容身之地。」