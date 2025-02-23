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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍方洩美軍現役少將現身兵推照片　他：嚇阻性訊息給北京！別蠢動

▲▼國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，國防部長顧立雄肯定全體參演同仁辛勞。（圖／軍聞社）

▲軍方釋出國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推照片，本來在國防部長顧立雄旁邊有美軍印太司令部聯五次長（J5 Maj General）名牌，但釋出後又隨即撤換。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推21日結束，軍聞社所發布的照片疑似出現美軍印太司令部聯五次長（J5 Maj General）名牌，也就是美軍印太司令部「現役」聯五次長巴傑隆（Major General Jay M. Bargeron）少將。對此，民進黨立委王定宇23日指出，照片揭露本身就有意義，除非是美麗誤會，否則經過審核照片釋放的訊息，代表台美合作越來越檯面化，形成嚇阻性的戰略清晰訊息給北京，要他們不要蠢動。

軍聞社21日報導，國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推21日結束，國防部長顧立雄肯定全體參演官兵辛勞，並提出「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」等重點工作指導，期勉持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

不過，軍聞社所釋出的照片，在顧立雄左手邊位置名牌為「印太聯五次長」，英文為「J5 Maj General」，即為美軍印太司令部聯五次長巴傑隆（Major General Jay M. Bargeron）少將。不過，軍方也隨即撤換照片。

對此，王定宇表示，台灣在第一島鏈，周邊民主盟友由美軍印太司令部帕帕羅（Samuel John Paparo Jr）上將所領導的作戰區裡面，這張照片的揭露，顯示台灣是這個區域盟軍的一部份，軍演沒有檯面化，但在菲律賓、韓國、日本、澳洲等，印太司令部都主導盟軍合作計劃，而計劃重點就是台海的和平穩定。

王定宇認為，巴傑隆少將出現在台灣高階幹部兵推現場，代表台灣並不孤單，台灣在民主聯盟的作戰計劃當中。

王定宇接著說，第二個意義是「照片揭露本身就有意義」。他說，過去台美軍事合作不論訓練或演練，資訊揭露都由美方主導，這張照片軍方有在審查照片，除非是美麗誤會，否則經過審查的照片，釋放出這個訊息，如果經由美方同意或要求，那代表台美合作上越來越公開檯面化。

王定宇認為，這代表台美透過訊息揭露，形成嚇阻性的戰略清晰的訊息，傳遞給北京，要他們了解不要蠢動，不要以為在霸凌單一個國家，訊息揭漏後，顯示面對的是整體民主的軍事聯盟。

最後，王定宇說，第三個意義，顯示川普政府就任後調整歐洲、中東戰略，重心移往印太，同一天川普同時核准對外軍援，特別是針對台灣，不論是PDA或FMF Grant，這個Grant就是直接軍援不用償還，達到250億美元。

王定宇說，大家一直以為川普站在使用者付費立場，但沒有想到川普核准被擱置、凍結的8億多美。他表示，加上洩漏照片訊息，都顯示川普2.0，對於印太區域，或是對台灣的重視程度，川普政府對抗、嚇阻中國對外擴張跟侵略行為，是他重中之重。

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