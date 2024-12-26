低調對台軍演？　陸國防部：兵無常勢、水無常形

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

共軍日前大舉發動海上軍事行動卻沒有宣布演習，大陸國防部今（26）日表示，「解放軍怎麼打『獨』促統，『台獨』分子其實用不著費思量」，並稱「兵無常勢，水無常形」，無論是否舉行演習，解放軍在「打獨促統」方面都不會手軟。

賴清德總統本月初過境美國夏威夷與關島，路透社稍後披露，大陸在台灣周遭海域，以及東海、南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約三分之二為軍艦，規模更勝今年共軍兩次聯合利劍軍演。

台灣官員和專家指出，大陸低調軍演將成對台新戰術，以此加強對台軍事部署常態化，並向美、日、菲等傳遞隨時可對台採取行動的訊息，發出「不要介入台海危機」的訊號。

大陸國防部今日舉行例行記者會，發言人張曉剛對前述議題表示，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉。「解放軍怎麼打『獨』促統，『台獨』分子其實用不著費思量。」

張曉剛還嚴詞警告稱，「『以武拒統』死路一條，謀『獨』挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊。」

在另一位記者詢問能否證實軍演時，張曉剛說，「我印象最深的兩句話叫兵無常勢，水無常形。無論是否舉行演習，解放軍在打獨促統方面都不會缺席、不會手軟，任何倚外謀獨、以武謀獨行徑，都必遭嚴懲，注定失敗」。