影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂　台海周邊實兵對抗演習

記者任以芳／綜合報導

美國統統川普案次就任後，美軍兩艘軍艦「首次」於2月10日至12日穿行通過台灣海峽，引起大陸方面極度不滿。大陸官媒《央視》今（12）日稍早釋出最新話面，強調「解放軍元宵節在台島周邊實兵演練」，大陸海軍淮北艦還向我方宜陽號喊話，「祝你們和你們的家人元宵節快樂」，用台語補充「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」

▲ 大陸官媒《央視》公布解放軍東部戰區最新演習畫面，強調解放軍元宵節位於台海周邊實兵演習 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」，主播旁白指出，從除夕到元宵節，東部戰區一線部隊始終堅守戰位，時刻保持待戰狀態，多次出動海空兵力位台島周邊執行戰備警巡和訓練任務，

《央視》報導強調，就在今天元宵節當天，位台灣周邊海域執行戰備警巡任務的海軍淮北艦組織的一場實兵對抗演練，艦艇各戰位依令而動，迅速進入戰鬥狀態。

海軍淮北艦李昭東在《央視》報導露面，並且稱，「我們在執行戰備警巡任務的時候，都時刻保持箭滿弦、彈滿倉狀態，武器系統也是處於發射準備狀態，隨時可以擊發。

▲解放軍淮北艦台海戰備警巡喊話宜陽艦「元宵節快樂」。（圖／翻攝央視）

畫面轉到淮北艦向我軍方喊話，一名軍官重複表示，「中國台灣宜陽號，中國海軍淮北艦叫」我方則回應，「我是宜陽艦，請回答。」

接著該名軍官表示，「元宵節是我們兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂。」後面刻意又用台語說，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」

畫面又轉到晚間時刻，《央視》報導稱，東部戰區空軍某場站，多批次殲-10C戰機依次起飛。前往台島周邊空域執行警巡任務。「子夜時分，數架轟-6K戰機陸續起飛，執行跨晝夜飛行任務。」

「我在空中看到下面兩岸燈火璀璨特別美，然後腦海裡全是燈火裡的中國。」解放軍空軍某部飛行員張哲琦受訪時，刻意展現自己飛行距離十分貼近台灣。

▲ 解放軍東部戰區2025年元宵節台海周邊實兵演訓 。（圖／翻攝 央視）

該名空軍飛行員張哲琦補充說，「我們中國人總講每逢佳節倍思親，但萬家團圓少一人。我認為我們不僅要小家團圓，也要大家團圓，那時候的元宵才更美更甜。」

解放軍東部戰區今刻意釋出在台海周邊演訓消息，主要劍指美軍兩艘軍艦2月10日至12日穿行通過台灣海峽，大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校今12日凌晨首先證實有此事，美「約翰遜」號驅逐艦、「鮑迪奇」號海洋測量船2月10日至12日過航台灣海峽。

李熹表示，東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。「美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。