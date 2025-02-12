　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂　台海周邊實兵對抗演習

記者任以芳／綜合報導

美國統統川普案次就任後，美軍兩艘軍艦「首次」於2月10日至12日穿行通過台灣海峽，引起大陸方面極度不滿。大陸官媒《央視》今（12）日稍早釋出最新話面，強調「解放軍元宵節在台島周邊實兵演練」，大陸海軍淮北艦還向我方宜陽號喊話，「祝你們和你們的家人元宵節快樂」，用台語補充「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」

▲解放軍淮北艦台海戰備警巡喊話宜陽艦「元宵節快樂」。（圖／翻攝央視）

▲ 大陸官媒《央視》公布解放軍東部戰區最新演習畫面，強調解放軍元宵節位於台海周邊實兵演習 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《央視》公布解放軍東部戰區今12日最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」，主播旁白指出，從除夕到元宵節，東部戰區一線部隊始終堅守戰位，時刻保持待戰狀態，多次出動海空兵力位台島周邊執行戰備警巡和訓練任務，

《央視》報導強調，就在今天元宵節當天，位台灣周邊海域執行戰備警巡任務的海軍淮北艦組織的一場實兵對抗演練，艦艇各戰位依令而動，迅速進入戰鬥狀態。

海軍淮北艦李昭東在《央視》報導露面，並且稱，「我們在執行戰備警巡任務的時候，都時刻保持箭滿弦、彈滿倉狀態，武器系統也是處於發射準備狀態，隨時可以擊發。

▲▼ 解放軍東部戰區2025年元宵節台海周邊實兵演訓 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍淮北艦台海戰備警巡喊話宜陽艦「元宵節快樂」。（圖／翻攝央視）

畫面轉到淮北艦向我軍方喊話，一名軍官重複表示，「中國台灣宜陽號，中國海軍淮北艦叫」我方則回應，「我是宜陽艦，請回答。」

接著該名軍官表示，「元宵節是我們兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂。」後面刻意又用台語說，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」

畫面又轉到晚間時刻，《央視》報導稱，東部戰區空軍某場站，多批次殲-10C戰機依次起飛。前往台島周邊空域執行警巡任務。「子夜時分，數架轟-6K戰機陸續起飛，執行跨晝夜飛行任務。」

「我在空中看到下面兩岸燈火璀璨特別美，然後腦海裡全是燈火裡的中國。」解放軍空軍某部飛行員張哲琦受訪時，刻意展現自己飛行距離十分貼近台灣。

▲▼ 解放軍東部戰區2025年元宵節台海周邊實兵演訓 。（圖／翻攝 央視）

▲ 解放軍東部戰區2025年元宵節台海周邊實兵演訓 。（圖／翻攝 央視）

該名空軍飛行員張哲琦補充說，「我們中國人總講每逢佳節倍思親，但萬家團圓少一人。我認為我們不僅要小家團圓，也要大家團圓，那時候的元宵才更美更甜。」

解放軍東部戰區今刻意釋出在台海周邊演訓消息，主要劍指美軍兩艘軍艦2月10日至12日穿行通過台灣海峽，大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校今12日凌晨首先證實有此事，美「約翰遜」號驅逐艦、「鮑迪奇」號海洋測量船2月10日至12日過航台灣海峽。

李熹表示，東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。「美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／3縣市大雨特報！　雨勢越晚越大
李宗瑞變花燈高手　連4年得獎！馬年羊年還有機會
台鐵衝撞意外！　自強號車頭破大洞
吳姍儒重感冒　代班《不熙娣》：沒有人能取代S姐
史上新高！台積電員工分紅　平均每人領182.59萬
每天約30顆蛋！男網紅「1個月內狂吃1000蛋」　身體驚人變
快訊／中華男籃林俊吉傷退陳又瑋入替　全員升級商務艙
許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對岸阻擾台商？　國台辦反批民進黨以「反滲透法」打壓迫害台商

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂　台海周邊實兵對抗演習

整個人冒煙！合肥醉男點煙火被「炸死」…火光噴臉畫面曝

室友突提前回宿舍！男大生緊張放火燒「充氣女友」　意外引發火災

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲：兩岸是一家人「多走動、常來往」

陸登月服正式定名「望宇」　月球載人探測車命名為「探索」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒　40條產線搶搭順風車

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

對岸阻擾台商？　國台辦反批民進黨以「反滲透法」打壓迫害台商

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂　台海周邊實兵對抗演習

整個人冒煙！合肥醉男點煙火被「炸死」…火光噴臉畫面曝

室友突提前回宿舍！男大生緊張放火燒「充氣女友」　意外引發火災

陸媒頻喊「中國台北」　國台辦：奧會模式不涉及新聞媒體

汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲：兩岸是一家人「多走動、常來往」

陸登月服正式定名「望宇」　月球載人探測車命名為「探索」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒　40條產線搶搭順風車

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

屏東北大武山步道修復進度緩慢　開放日期再次延後

日本暴雪12死158傷！新瀉最慘　福島旅館100人受困僅40人下山

VERA成員「過年狂胖12kg」沒人發現！　驚人近照曝光

快訊／3縣市大雨特報！南方雲系及鋒面影響　雨勢越晚越大

台北寶可夢中心「旅行」系列將開搶　旅行袋、頸枕可愛實用

貓奴激推！台北「4.9顆星」嚕貓咖啡廳　千層蛋糕獲網友一致好評

示範100分工地！中部檢察大樓建案獲特優　檢座「斜槓」監工

BIODERMA「貝愛之心」為安寧病房病友獻愛　提供更好的肌膚照護

增購10萬劑流感疫苗僅東洋一牌　20日開打「可能有第二波開放」

想要賈伯斯親筆簽名名片　線上喊價271萬元！

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

大陸熱門新聞

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

DeepSeek梁文鋒身價曝光！　有望超越黃仁勳

他放煙火「瞬間自炸」　倒地全身還在燒

商場電梯夾斷2歲童手指　家長轟疏失

陸智駕「獨角獸公司」爆雷 高管集體離職...不知情員工除夕還加班

川普上任後曾與習近平通話？中國外交部無回應

福建拍到一群「不明飛行物體」

室友突提前回宿舍！男大生嚇到放火燒「充氣女友」

《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒 40條產線搶搭順風車

整個人冒煙！醉男點煙火被「炸死」

貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

湖北新發掘戰國車馬坑 「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

更多熱門

相關新聞

動物鬧元宵！「大湯圓」應景登場

動物鬧元宵！「大湯圓」應景登場

台北市立動物園的保育員們在元宵節為園內動物準備了許多巨大的「湯圓玩具」。透過中華鯨豚協會與海洋保育署桃竹海洋保育站合作，藉由保育站站長及同仁蒐集自桃竹地區海邊的廢棄浮球，捐贈給台北市立動物園當作行為豐富化道具的材料，協助提升園內動物們的生活品質與福祉。

元宵節不平靜！鹿港民宅火警波及鄰居　消防緊急搶救

元宵節不平靜！鹿港民宅火警波及鄰居　消防緊急搶救

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

元宵變盤一表秒懂！法人：歷史經驗　台股多上漲

元宵變盤一表秒懂！法人：歷史經驗　台股多上漲

入夜雨勢加大　周日迎冷氣團低溫探13度

入夜雨勢加大　周日迎冷氣團低溫探13度

關鍵字：

軍演宜陽艦元宵節解放軍軍演

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

蘋果春季新品無預警上架

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面