　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美印太司令：中國圍台軍演　恐隱藏「真正的對台攻擊」

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲共軍演習引發全球對於台海局勢的關注。圖為解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，中國在台灣周圍展開的軍事演習，已經變得如此頻繁，以至於它們可能很快被當作「遮羞布」，隱藏針對台灣的攻擊。

帕帕羅在智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）舉辦的一場活動上表示，解放軍近年顯著增加在台灣周圍的活動，使其更難分辨「大規模演習」與「真正的攻擊準備」。

根據《金融時報》，帕帕羅表示，「我們非常接近這樣的時刻，也就是每一天的軍事演習，都可能是行動警告的遮羞布。他們目前在台灣周圍的激進行動，並不是他們所說的軍事演習、而是彩排，它是迫使台灣與大陸統一的彩排。」

▲▼美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）。（圖／路透）

▲帕帕羅對於中國軍事活動表達擔憂。（圖／路透）

帕帕羅對於中國日益增長的軍事活動表達擔憂，並稱美軍必須強化與加快準備，應對該地區衝突，包括彌補雙方關鍵差距，增加部署在印太地區的武器數量，取得與部署無人系統。其中，AI將是協助改善對台攻擊早期警告信號的「關鍵工具」。

帕帕羅直言，「中國、俄羅斯與北韓已經形成一個『麻煩製造者』的三角聯盟」，三國之間「從海底到天堂」方方面面都在日益強化合作，包括轟炸機巡邏、滲透美國防空識別區、共享反衛星能力、先進潛艇技術等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！
iPhone用戶們注意！一設定恐招駭客
大降溫！　又有2波冷氣團
本來和麵包店約好　新光三越氣爆後...他接1通電話：這樣的員
新光三越氣爆！他曝14樓影城員工「第一時間反應」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

iPhone用戶們注意！這「預設設定」恐招駭客　專家教3招自保

Switch 2 價格疑遭好市多提前流出　手把新專利曝光　

前女友變弟媳！26歲男不顧她懷孕31周　拉進房內「掩口鼻」硬上

不爽老公IG關注網友！50歲悍妻「拿情趣用品暴打他」　警到場GG了

美印太司令：中國圍台軍演　恐隱藏「真正的對台攻擊」

NBA撞期媽祖遶境！舊金山啟動緊急行動中心：理性慶祝不然就監獄見

才剛擺脫野火！洛杉磯暴雨淹路「恐爆土石流」　逾百家庭緊急疏散

中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

iPhone用戶們注意！這「預設設定」恐招駭客　專家教3招自保

Switch 2 價格疑遭好市多提前流出　手把新專利曝光　

前女友變弟媳！26歲男不顧她懷孕31周　拉進房內「掩口鼻」硬上

不爽老公IG關注網友！50歲悍妻「拿情趣用品暴打他」　警到場GG了

美印太司令：中國圍台軍演　恐隱藏「真正的對台攻擊」

NBA撞期媽祖遶境！舊金山啟動緊急行動中心：理性慶祝不然就監獄見

才剛擺脫野火！洛杉磯暴雨淹路「恐爆土石流」　逾百家庭緊急疏散

中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

車諾比核電廠「炸出火光」！　遭俄無人機襲擊畫面曝光

蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相

汪小菲遭禁…麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！網驚：太像了笑死

新光三越氣爆1傷患北轉林口長庚　總計11人仍住院「5人在加護」

台積電出手救英特爾　外媒存疑曝「2擔憂 」

大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」累喊：再也不敢

TOYOTA「第3代氫燃料系統」2／19發表！續航升級、MIRAI有望迎改款

壯壯解放比基尼「翻開褲子」露出小丁！　環抱惡犬網羨：好想當狗

乖乖牌程予希勇敢追愛　直球問「你喜歡我嗎？」驚呆施柏宇

新竹代理市長邱臣遠率團訪問新加坡　聚焦青年交流、數位治理、城市發展

桃園燈會辛苦執勤！分局長送巧克力　過不一樣的西洋情人節

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

國際熱門新聞

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

大麻園火警！居民集體茫掉　狂傻笑

川普再控「台灣奪走晶片生意」

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普宣布「對等關稅」美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝

即／南韓釜山飯店惡火　6人慘死

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

川普宣布課徵「對等關稅」：盟友對手皆適用

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

川普新關稅計畫　最快4月1日實施

毒蛋糕害死3人　驚世惡媳獄中身亡

中國女留學生加州遇害　兇嫌照曝

更多熱門

相關新聞

TikTok重返美國蘋果和Google應用程式商店

TikTok重返美國蘋果和Google應用程式商店

美國總統川普將TikTok「不賣就禁」的禁令延後至4月5日後，這款由中國公司「字節跳動」（ByteDance）開放的APP於當地13日晚間重新在美國的蘋果與Google應用商店上架。

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

共軍現代化持續取得進展　台灣不宜輕敵

共軍現代化持續取得進展　台灣不宜輕敵

緬甸詐騙園區「1萬人被逮捕驅離」！轉交給泰國

緬甸詐騙園區「1萬人被逮捕驅離」！轉交給泰國

前藍委張顯耀涉反滲透法！橋檢起訴

前藍委張顯耀涉反滲透法！橋檢起訴

關鍵字：

台海軍演美軍中國帕帕羅

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

賈永婕參加「大S告別聚會」

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面