美印太司令：中國圍台軍演　恐隱藏「真正的對台攻擊」

▲共軍演習引發全球對於台海局勢的關注。圖為解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，中國在台灣周圍展開的軍事演習，已經變得如此頻繁，以至於它們可能很快被當作「遮羞布」，隱藏針對台灣的攻擊。

帕帕羅在智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）舉辦的一場活動上表示，解放軍近年顯著增加在台灣周圍的活動，使其更難分辨「大規模演習」與「真正的攻擊準備」。

根據《金融時報》，帕帕羅表示，「我們非常接近這樣的時刻，也就是每一天的軍事演習，都可能是行動警告的遮羞布。他們目前在台灣周圍的激進行動，並不是他們所說的軍事演習、而是彩排，它是迫使台灣與大陸統一的彩排。」

▲帕帕羅對於中國軍事活動表達擔憂。（圖／路透）

帕帕羅對於中國日益增長的軍事活動表達擔憂，並稱美軍必須強化與加快準備，應對該地區衝突，包括彌補雙方關鍵差距，增加部署在印太地區的武器數量，取得與部署無人系統。其中，AI將是協助改善對台攻擊早期警告信號的「關鍵工具」。

帕帕羅直言，「中國、俄羅斯與北韓已經形成一個『麻煩製造者』的三角聯盟」，三國之間「從海底到天堂」方方面面都在日益強化合作，包括轟炸機巡邏、滲透美國防空識別區、共享反衛星能力、先進潛艇技術等。