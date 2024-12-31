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大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩岸十大新聞（下）：賴清德「祖國論」　陸2度軍演台海動盪

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德拋出「祖國論」以及雙十國慶演說「互不隸屬」等言論，台海再起波瀾。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

今天（31）日是2024年最後一天，兩岸發生多起重大事件，像是金廈漁船翻船事件、「馬習二會」，以及賴清德「祖國論」和陸奧運桌球冠軍馬龍炫風抵台等..。其中，解放軍5個月內舉行2次「聯合利劍」對台軍演，讓台灣多次成為國際焦點，台海局勢也更加詭譎。《東森新媒體ETtoday》重新梳理兩岸十大新聞事件，分上下兩篇推出，帶您一起回顧。

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲應對陸方22條懲戒台獨，陸委會宣布對赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」。（圖／載自pixabay）

（六） 赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」

針對大陸方面宣布「22條懲戒台獨」，陸委會於6月27日宣布對赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」，因陸港澳近年持續增修相關國安法令，發生多起國人赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期大陸官方發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲治台獨22條），嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全。

政府經整體評估，政府認有必要自27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。外界認為我方作法針對大陸「懲治台獨22條」的反制措施。

但「橙色警戒」被台灣觀光業者是政治操作，認為拿旅行社開刀，阻礙兩岸觀光交流，甚至「禁團令」不會解綁，難以見到兩岸觀光露出曙光。陸委會一再強調，「不是反制措施，而是為了提醒跟保護國人。」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會拋出「祖國論」引起對岸強烈不滿。（圖／記者林敬旻攝）

（七）雙十前賴清德拋「祖國論」，陸方回應「台獨怪談」

賴清德總統於10月5日出席台北大巨蛋出席「113年國慶晚會」，致詞時表示，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日。再過幾天，中華民國就要過113歲生日，因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

賴清德表示，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

國慶前夕，賴清德拋出「祖國論」引起外國媒體高度關注。大陸國台辦相隔兩天發聲指出，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

▲▼ 聯合利劍2024B中國海警 。（圖／翻攝央視）

▲解放軍今年第2次舉行「聯合利劍-2024B」環台軍演，大陸海警「首次」環台演習。（圖／翻攝央視）

（八） 解放軍「聯合利劍—2024B」環台軍演

大陸解放軍東部戰區今年5月宣布實行「2024聯合利劍A」演習，主要針對賴清德520就職演說，相隔不到五個月，再次宣布執行「聯合利劍-2024B」演習，明顯劍指賴總統拋出「祖國論」、兩岸互不隸屬「新兩國論」，以及「北京無權干涉台灣」等言論。

大陸解放軍東部戰區於10月14日清晨5點宣布，組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，於台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，並且出現不同以往的演習佈局。

陸方「聯合利劍-2024B」軍演，大陸海警派出4隻艦隊，「首次完整」繞行台灣周邊海域，不只在出現在東部周邊外海，甚至繞行宜花東、基隆周邊外海。從本次大陸軍演示意圖也「首次」明確標示台灣6個港口，「首次」出現「要港要域封控」，目的是進一步實現「封鎖」台灣周邊海域模擬計畫。

▲▼陸生團到文化大學進行體育交流。圖為大陸金牌運動員馬龍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大陸奧運桌球冠軍馬龍來台受到熱烈歡迎。（圖／記者劉亮亨攝）

（九）大陸桌球冠軍「馬龍」炫風來台  

馬英九基金會邀請大陸北京大學、清華大學等，一共7所陸校共40名師生來台訪問，展開9天8夜參訪行程，陸生團成員包括獲得6枚奧運金牌的大陸乒乓球運動員馬龍、東京奧運會射擊冠軍大陸運動員楊倩。

大陸高校師生訪問團與馬龍等一行抵達台灣「首站」喝珍奶、吃香菇肉燥麵，與台灣六所高校的師生交流，參訪景點有林安泰古厝、孔廟、台北故宮、日月潭、台北故宮等多處歷史文化古跡。

其中，陸生團在文大交流，馬龍特地小秀球技，由前總統馬英九開球。馬龍所到之處受到許多台灣球迷歡迎，紛紛爭搶拍照簽名，甚至經常聽見有人高喊「龍隊好帥！」

儘管氣氛熱絡，陸生團訪台期間還是發生意外插曲，成員復旦女大生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引起爭議，可能波及邀請單位可能受行政處置，半年到5年不能邀請交流團。外界質疑是否殺雞儆猴？陸委會則回應，沒有指責「個別」學生，也沒有針對馬龍，認為是馬英九基金會「提油救火」，造成事件擴大分歧。

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲上海市副市長華源釋出善意，願積極推動上海陸客團恢復赴台旅遊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

（十）雙城論壇釋善意，盼上海陸客團來台

2024台北上海雙城論壇於12月16、17日登場，過程卻是一波多折，創下三項首例「最晚、最短、封殺」。過去舉行時間都在7、8月，受到兩岸低迷氛圍影響，雙城論壇拖延至12月舉行，以往活動時長3天為主，今年縮至2天結束。

原本上海團包含副市長華源在內的102人名單，最終有11人「審核不過」也無法補件。陸委會以「懲獨22條」為由，首次「封殺」上海市台辦正、副主任以及9名陸媒來台。

論壇17日正式登場當天，台北市長蔣萬安昨在台北上海雙城論壇時喊話，兩岸應多點對話、少點對峙，「多一點和平橄欖枝、少一點衝突的酸葡萄，多一點漁船燈火的點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。」

上海副市長華源也釋出善意表示，誠摯邀請廣大台北市民多到上海走一走。也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。並且強調，「為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，路線一定會包含台北市。」

會中釋出重大利多，上海陸客團有希望恢復來台，當天激勵觀光類股齊漲，我觀光署也表態，「樂觀其成。」陸委會則發聲指出，「為確保健康有序旅遊條件，我方建議由台旅會跟海旅會來展開溝通。」

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