2024兩岸十大新聞（下）：賴清德「祖國論」　陸2度軍演台海動盪

▲總統賴清德拋出「祖國論」以及雙十國慶演說「互不隸屬」等言論，台海再起波瀾。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

今天（31）日是2024年最後一天，兩岸發生多起重大事件，像是金廈漁船翻船事件、「馬習二會」，以及賴清德「祖國論」和陸奧運桌球冠軍馬龍炫風抵台等..。其中，解放軍5個月內舉行2次「聯合利劍」對台軍演，讓台灣多次成為國際焦點，台海局勢也更加詭譎。《東森新媒體ETtoday》重新梳理兩岸十大新聞事件，分上下兩篇推出，帶您一起回顧。

▲應對陸方22條懲戒台獨，陸委會宣布對赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」。（圖／載自pixabay）

（六） 赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」

針對大陸方面宣布「22條懲戒台獨」，陸委會於6月27日宣布對赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」，因陸港澳近年持續增修相關國安法令，發生多起國人赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期大陸官方發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲治台獨22條），嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全。

政府經整體評估，政府認有必要自27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。外界認為我方作法針對大陸「懲治台獨22條」的反制措施。

但「橙色警戒」被台灣觀光業者是政治操作，認為拿旅行社開刀，阻礙兩岸觀光交流，甚至「禁團令」不會解綁，難以見到兩岸觀光露出曙光。陸委會一再強調，「不是反制措施，而是為了提醒跟保護國人。」

▲總統賴清德於國慶晚會拋出「祖國論」引起對岸強烈不滿。（圖／記者林敬旻攝）

（七）雙十前賴清德拋「祖國論」，陸方回應「台獨怪談」

賴清德總統於10月5日出席台北大巨蛋出席「113年國慶晚會」，致詞時表示，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日。再過幾天，中華民國就要過113歲生日，因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

賴清德表示，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

國慶前夕，賴清德拋出「祖國論」引起外國媒體高度關注。大陸國台辦相隔兩天發聲指出，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

▲解放軍今年第2次舉行「聯合利劍-2024B」環台軍演，大陸海警「首次」環台演習。（圖／翻攝央視）

（八） 解放軍「聯合利劍—2024B」環台軍演

大陸解放軍東部戰區今年5月宣布實行「2024聯合利劍A」演習，主要針對賴清德520就職演說，相隔不到五個月，再次宣布執行「聯合利劍-2024B」演習，明顯劍指賴總統拋出「祖國論」、兩岸互不隸屬「新兩國論」，以及「北京無權干涉台灣」等言論。

大陸解放軍東部戰區於10月14日清晨5點宣布，組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，於台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，並且出現不同以往的演習佈局。

陸方「聯合利劍-2024B」軍演，大陸海警派出4隻艦隊，「首次完整」繞行台灣周邊海域，不只在出現在東部周邊外海，甚至繞行宜花東、基隆周邊外海。從本次大陸軍演示意圖也「首次」明確標示台灣6個港口，「首次」出現「要港要域封控」，目的是進一步實現「封鎖」台灣周邊海域模擬計畫。

▲大陸奧運桌球冠軍馬龍來台受到熱烈歡迎。（圖／記者劉亮亨攝）

（九）大陸桌球冠軍「馬龍」炫風來台



馬英九基金會邀請大陸北京大學、清華大學等，一共7所陸校共40名師生來台訪問，展開9天8夜參訪行程，陸生團成員包括獲得6枚奧運金牌的大陸乒乓球運動員馬龍、東京奧運會射擊冠軍大陸運動員楊倩。



大陸高校師生訪問團與馬龍等一行抵達台灣「首站」喝珍奶、吃香菇肉燥麵，與台灣六所高校的師生交流，參訪景點有林安泰古厝、孔廟、台北故宮、日月潭、台北故宮等多處歷史文化古跡。

其中，陸生團在文大交流，馬龍特地小秀球技，由前總統馬英九開球。馬龍所到之處受到許多台灣球迷歡迎，紛紛爭搶拍照簽名，甚至經常聽見有人高喊「龍隊好帥！」

儘管氣氛熱絡，陸生團訪台期間還是發生意外插曲，成員復旦女大生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引起爭議，可能波及邀請單位可能受行政處置，半年到5年不能邀請交流團。外界質疑是否殺雞儆猴？陸委會則回應，沒有指責「個別」學生，也沒有針對馬龍，認為是馬英九基金會「提油救火」，造成事件擴大分歧。

▲上海市副市長華源釋出善意，願積極推動上海陸客團恢復赴台旅遊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

（十）雙城論壇釋善意，盼上海陸客團來台

2024台北上海雙城論壇於12月16、17日登場，過程卻是一波多折，創下三項首例「最晚、最短、封殺」。過去舉行時間都在7、8月，受到兩岸低迷氛圍影響，雙城論壇拖延至12月舉行，以往活動時長3天為主，今年縮至2天結束。

原本上海團包含副市長華源在內的102人名單，最終有11人「審核不過」也無法補件。陸委會以「懲獨22條」為由，首次「封殺」上海市台辦正、副主任以及9名陸媒來台。

論壇17日正式登場當天，台北市長蔣萬安昨在台北上海雙城論壇時喊話，兩岸應多點對話、少點對峙，「多一點和平橄欖枝、少一點衝突的酸葡萄，多一點漁船燈火的點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。」

上海副市長華源也釋出善意表示，誠摯邀請廣大台北市民多到上海走一走。也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。並且強調，「為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，路線一定會包含台北市。」

會中釋出重大利多，上海陸客團有希望恢復來台，當天激勵觀光類股齊漲，我觀光署也表態，「樂觀其成。」陸委會則發聲指出，「為確保健康有序旅遊條件，我方建議由台旅會跟海旅會來展開溝通。」