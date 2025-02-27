今記得送窮！「龍抬頭」再迎富　命理師曝3步驟：財運旺整年

▲先送窮，再迎富，讓財運暢旺一整年。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

周六（3月1日）即將迎來龍抬頭（農曆二月二日），同時也是土地公與濟公禪師的誕辰。命理老師谷帥臻指出，不妨先送窮，再迎富，讓財運暢旺一整年。

谷帥臻在命理網站《旺好運》表示，「送窮」的習俗源於漢代，又稱「晦日送窮」、「送窮船」 或 「破五窮」，歷史文獻《荊楚歲時記》記載「正月晦日乃是『送窮日』，二月二日則為迎富日」，宋代文獻也提到「俗以正月廿九日送窮，二月二日迎富」，在傳統觀念中，「窮神」與「窮鬼」會阻礙財運，因此每年農曆正月的最後一天，民間都會進行送窮儀式，擺脫困境，迎接新一年的富貴運勢。

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至於送窮最佳時間，谷帥臻指出，2月27日（農曆正月30日）這一天可全天進行送窮儀式，包括捐贈物資或財物佈施、居家大掃除，清除窮氣、誦念「送窮咒」等，透過善行能夠將「窮氣」轉化為「福氣」，讓財運重新流動起來，而乾淨的環境有助於提升整體運勢，讓財氣更容易進入家中，最後誠心念誦「送窮咒」，將窮氣徹底送走。

谷帥臻提到，送窮後再迎富，求財更靈驗，農曆正月最後一天（國曆2月27日）完成送窮儀式，農曆二月二日（國曆3月1日）土地公生日再求財。

谷帥臻說，土地公又稱「福德正神」，是掌管財運的神明，民間信仰認為，若先送走窮鬼，再向土地公求財，財運效果更顯著。這樣的做法能幫助自己擺脫阻礙財運的因素，讓貴人、財氣更容易進入。

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