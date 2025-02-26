公公聽信「神奇礦物溶液」治百病狂喝　媳婦傻眼：那是漂白水



▲一名人妻抱怨，公公把漂白水當仙丹喝下肚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

有些長輩寧可相信偏方，也不願看醫生。一名人妻控訴，公公聽信「神奇礦物溶液」，身體有什麼毛病就喝，甚至還推薦她和老公，讓她十分擔心，無法理解這個世界怎麼了。

原PO在「Dcard」論壇求救，公公不知道從哪聽來神奇礦物溶液（MMS），號稱可以治百病，她好奇搜尋了一下，了解到是漂白劑二氧化氯的品牌名，被當作是愛滋病、癌症、普通感冒等疾病的治療手段，忍不住驚呼：「有夠可怕…為什麼會有人覺得這個東西能喝，但網路上的資料少之又少」。

原PO指控，連她和老公身體有些不舒服，公公都想叫他們喝，聲稱很多醫生都在喝，可以治療癌症，但因為販售會讓醫生賺不到錢，喝了可以治百病，商品上市後就不需要醫生，為此感到一頭霧水，「我到底聽了什麼」。

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▲神奇礦物溶液是漂白劑二氧化氯的品牌名。（圖／翻攝自維基百科，由 LittleT889 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0）

原PO表示，因為東西來路不明，她和老公不敢接受，還得知漂白水療法有專屬群組，裡面上千人都在討論這東西有多厲害，讓她相當不解，「餵小孩喝漂白水，還說有消毒水味…世界瘋了」，雖然想辦法勸說，但公公僅回覆「好啦」，不敢想像這荒謬的事情發生在台灣，何況公公還是，受過高等教育的人，直呼：「真的太扯！」

此文一出，引發一番討論，網友紛紛留言：「我在臨床待那麼久是沒有看過有哪個醫生在喝這個，這個有毒，建議他真的要去檢查一下」、「確實會讓醫生賺不到錢，但殯葬業可以」、「醫院一堆老人是因為吃這種東西腎壞掉的，吃壞了最終還是要看醫生⋯」、「等領遺產就好，他兒子都沒辦法，妳想要什麼辦法」。

對此，台灣事實查核中心曾闢謠，指二氧化氯是環境消毒劑，不能喝，且二氧化氯水沒有預防或治療任何疾病的作用。專家也警告，二氧化氯進入人體可能會產生氯酸、氯氣或其它氯的化合物，即使稀釋後濃度很低，飲用二氧化氯水仍可能損傷胃黏膜或傷害肺部等器官。

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