買滷肉飯「加點2份小菜」！男友媽怒噴她拜金逼分手：以後更難養

▲原PO點了2樣小菜，竟被男友媽罵有公主病。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

每個家庭的習慣都不一樣，若是不適合，就不需勉強。一名女網友抱怨，點了幾份小菜，結果男友的媽媽居然在她背後罵她拜金、公主病，讓她相當生氣，「連一顆滷蛋都捨不得給別人家的女兒吃，就別娶媳婦了好嗎？」

原PO在《匿名公社》表示，前幾天去男友家住，中午男友爸爸說要買滷肉飯回來，問他們要吃什麼，自己就點了滷蛋粉腸、燙青菜。

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原PO直言，「我覺得這些非常平凡，是大家幾乎都會點的小菜，當下他們也沒說什麼，今天才在男友的手機上發現，他媽覺得我點這麼多小菜很拜金、公主病，男友回他媽，說我從小就習慣這樣點，他媽直接回這樣以後更難養，要他跟我分手。」

原PO無奈地說，「男友雖然有幫我講話，但心情還是很不爽，連一顆滷蛋都捨不得給別人家的女兒吃，就別娶媳婦了好嗎？已提分手，但他現在跟我鬧我偷看他手機的事，這是重點嗎？如果沒偷看，我不就繼續被騙下去？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「那真的快分吧」、「分得好，一點小菜也不讓人家吃，到底有多窮」、「人家沒說要娶妳吧」、「這樣是有點離譜」。

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