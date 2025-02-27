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台南Josh「詛咒人」被認證！國際品牌找業配　網笑：心臟很強

網紅台南Josh以「反指標」聞名，支持的隊伍都會輸球，日前在經典賽資格賽最終加賽中華隊對上西班牙，賽前他也PO出P圖自己披上西班牙國旗的照片，中華隊真的擊敗西班牙晉級，他的神秘力量也被國外球評認證。（圖／翻攝自台南Josh Threads、翻攝自台南Josh Instagram）

▲網紅台南Josh以「反指標」聞名，支持的隊伍都會輸球，日前在經典賽資格賽最終加賽中華隊對上西班牙，賽前他也PO出P圖自己披上西班牙國旗的照片，中華隊真的擊敗西班牙晉級，他的神秘力量也被國外球評認證。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名網紅球評「台南Josh」過去因為支持的隊伍總是輸球，他也以神秘的「反指標力量」打開知名度，在25日經典賽資格賽加賽台灣對西班牙，他也特地P圖自己披上西班牙國旗代表支持西班牙的照片，在台灣真的擊敗西班牙後，神秘力量也獲得國外球評認證是「詛咒人」。而台南Josh今（26）日分享業配文，讓廣大球迷和網友大讚業者太勇敢。

台南Josh今晚在Instagram發文，為台南第6間家樂福超市宣傳，詳細介紹家樂福超市有多方便，民生用品幾乎都買得到之外，還有代客料理的服務，一杯咖啡的時間就能把餐點帶回家；而越來越多人養寵物，超市內也有寵物專區給飼主買零食。台南Josh最後還貼心提醒，2月21日開幕到3月4日都會有一系列優惠活動。

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不難看出台南Josh的發文是業配內容，但廣大網友和球迷都歪樓，看到得重點不是超市開幕，反而紛紛驚呼，「我看家樂福是不懂喔」、「家樂福這麽勇的嗎？」、「家樂福是強心臟喔」、「保重」、「各位…要去的快點去…不然可能沒辦法保證會撐多久」、「人家才剛開幕」。

台南Josh以「反指標」聞名，過去支持哪隊，哪隊就會輸球，也被網友笑稱是「國師」。而在24日晚間11時許，台南Josh就在社群平台Threads分享出一張自己「身披西班牙國旗」的照片，接著說到「我知道這沒實質幫助，但是能做的還是要儘量做」。直到25日賽前台南Josh也在直播中拿紅色和黃色膠帶，自製成西班牙國旗的樣子，並貼在臉上；台灣當晚也以6：3擊敗西班牙，取得前進經典賽正賽的門票。

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