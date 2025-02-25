賀中華隊晉級！超商「咖啡買2送2、買1送1」超狂優惠齊發

▲中華隊在「2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽」晉級，超商狂發優惠同慶。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

「世界棒球經典賽資格賽」今（25日）進入最後生死戰，中華隊對決西班牙以「6比3」獲勝，成功取得2026經典賽正賽門票！超商也紛紛狂發優惠同慶，7-11推出咖啡買2送2、霜淇淋買1送1；全家也有特濃及單品美式買2送2；萊爾富特大杯飲品買1送1，OKmart咖啡買2送2，美廉社濃萃美式「買2送3」，家樂福量販及超市也多項商品買1送1。

▲超商祭出咖啡買2送2超狂優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11推出 「勝利加碼優惠」歡慶，2月26日起至2月28日門市優惠：

CITY CAFE 大杯拿鐵，3杯100元。

大杯美式，4杯100元。

舒跑Energy能量飲料、UCC無糖咖啡185g、Energy Time機能凍飲、DyDo日式拿鐵咖啡，同品項買2送2。

Bourbon一口餅乾、滋露巧克力風味糖果，買2送2。

熱狗/大亨堡，第2件5折。

指定冰品，買2送1。

指定台灣啤酒，第2件5折。

麒麟一番搾、麒麟淡麗500cc，買2送1。

️泰國Bento辣味魷魚、韓味覺洋芋片，同系列買2送2。

思樂冰/酷聖石霜淇淋/雪淋霜，同系列買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼7-11「2月26日至2月28日」門市優惠，歡慶中華隊晉級。（圖／業者提供）

▲▼7-11狂發優惠。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT APP行動隨時取」2月26日至2月27日優惠：

珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2。

大杯精品馥芮白，買2送2。

▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店將於2月26日上午10點起至2月27日，在APP「隨買跨店取」推出歡慶晉級優惠：

特濃美式(大杯)/單品美式(中杯)，同品項買2送2。

氣泡水/檸檬氣泡水，同品項買1送1。

全家熱狗35元系列，買1送1。

光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿，買1送1。

▼全家在在APP「隨買跨店取」優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富與民同歡，即日起至2月26日23:59前，門市祭出：

Hi café 特大杯系列指定飲品，任選買1送1，不同價者以兩件5折計算。

指定麵包系列，買1送1。

▲▼萊爾富推出特大杯咖啡飲品、指定麵包烘焙品買1送1。（圖／業者提供）

金牌ONE台灣啤酒330ml（單件原價35元）享第2件5折優惠。

麒麟Bar啤酒500 ml四入組（單組原價196元）特惠159元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★OKmart

OKmart在2月26日，OKCAFE 極淬莊園美式/拿鐵「買2送2」。

極柔感抽取式衛生紙（6包入99元），CP值爆表，每張僅0.137元。

▲▼OKCAFE「買2送2」、衛生紙超殺價。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社2月26日至2月28日推出3天限定「APP隨買隨取」咖啡優惠，「大杯濃萃美式」買2送3，原價一杯50元，優惠後平均一杯只要20元，自備環保杯再省5元，等於一杯最低只要15元。

▲▼美廉社「大杯濃萃美式」買2送3。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福歡慶勝出，即日起至2月28日加碼優惠，多項商品「買1送1」、「兩件省更多」、會員紅利點數20倍送等優惠。

●買1送1推薦商品：

得意的一天嚴選不飽和調合油/1.58L，299元買1送1。

金品冠軍炒飯/280g，69元買1送1。

冠軍花生麵筋/170克，105元享買1送1。

統一脆麵(包)55g香蔥雞汁風味40g香辣40g原味(包)40g/x5入袋裝，50元，會員紅利點數20倍送。

UNI FIT氣泡運動飲PET/485ml，29元享買1送1。

inLove Cafe_熱卡布奇諾，45元享買1送1。

獨家柔匠抽取四層衛生紙FSC/90抽x10包，318元享買1送1。

漸層粉彩運動水壺/2000ml，299元享買1送1。

好室喵看得見組裝式磁吸-側開鞋盒500元，享買1送1。

GJL 5028C便攜式Type C行動電源，699元享買1送1

男機能運動長褲、男款針織長褲、男運動長T、休閒長T/尺寸Ｍ～2L，398元享買1送1。

●家樂福有機菜「買1送1」：

有機青江菜、有機小白菜、有機小松菜、有機福山萵苣、有機福山萵苣、有機黑葉白菜，每袋250g，39元，通通買1送1。

●兩件省更多：

統一伴點巧克力牛奶/300ml x6，第一件119元，兩件216元，平均一件108元。

利捷維有酵男性綜合維生素+鋅 60錠、利捷維有酵女性綜合維生素+鐵 60錠、利捷維有酵超級B群膜衣錠 60錠、利捷維有酵維生素D3錠 60錠，第一件499元，兩件799元，平均一件400元。