　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

賀中華隊晉級！超商「咖啡買2送2、買1送1」超狂優惠齊發

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在「2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽」晉級，超商狂發優惠同慶。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

「世界棒球經典賽資格賽」今（25日）進入最後生死戰，中華隊對決西班牙以「6比3」獲勝，成功取得2026經典賽正賽門票！超商也紛紛狂發優惠同慶，7-11推出咖啡買2送2、霜淇淋買1送1；全家也有特濃及單品美式買2送2；萊爾富特大杯飲品買1送1，OKmart咖啡買2送2，美廉社濃萃美式「買2送3」，家樂福量販及超市也多項商品買1送1。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲超商祭出咖啡買2送2超狂優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11推出 「勝利加碼優惠」歡慶，2月26日起至2月28日門市優惠：

CITY CAFE 大杯拿鐵，3杯100元。
大杯美式，4杯100元。
舒跑Energy能量飲料、UCC無糖咖啡185g、Energy Time機能凍飲、DyDo日式拿鐵咖啡，同品項買2送2。
Bourbon一口餅乾、滋露巧克力風味糖果，買2送2。
熱狗/大亨堡，第2件5折。
指定冰品，買2送1。
指定台灣啤酒，第2件5折。
麒麟一番搾、麒麟淡麗500cc，買2送1。
️泰國Bento辣味魷魚、韓味覺洋芋片，同系列買2送2。
思樂冰/酷聖石霜淇淋/雪淋霜，同系列買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼7-11「2月26日至2月28日」門市優惠，歡慶中華隊晉級。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

▲▼7-11狂發優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT APP行動隨時取」2月26日至2月27日優惠：

珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2。
大杯精品馥芮白，買2送2。

▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店將於2月26日上午10點起至2月27日，在APP「隨買跨店取」推出歡慶晉級優惠：

特濃美式(大杯)/單品美式(中杯)，同品項買2送2。
氣泡水/檸檬氣泡水，同品項買1送1。
全家熱狗35元系列，買1送1。
光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿，買1送1。

▼全家在在APP「隨買跨店取」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富與民同歡，即日起至2月26日23:59前，門市祭出：

Hi café 特大杯系列指定飲品，任選買1送1，不同價者以兩件5折計算。

指定麵包系列，買1送1。

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出特大杯咖啡飲品、指定麵包烘焙品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

金牌ONE台灣啤酒330ml（單件原價35元）享第2件5折優惠。

麒麟Bar啤酒500 ml四入組（單組原價196元）特惠159元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★OKmart

OKmart在2月26日，OKCAFE 極淬莊園美式/拿鐵「買2送2」。

極柔感抽取式衛生紙（6包入99元），CP值爆表，每張僅0.137元。

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

▲▼OKCAFE「買2送2」、衛生紙超殺價。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社2月26日至2月28日推出3天限定「APP隨買隨取」咖啡優惠，「大杯濃萃美式」買2送3，原價一杯50元，優惠後平均一杯只要20元，自備環保杯再省5元，等於一杯最低只要15元。

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

▲▼美廉社「大杯濃萃美式」買2送3。（圖／業者提供）

▲▼超商狂發優惠，歡慶中華隊晉級WBC經典賽。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福歡慶勝出，即日起至2月28日加碼優惠，多項商品「買1送1」、「兩件省更多」、會員紅利點數20倍送等優惠。

●買1送1推薦商品：

得意的一天嚴選不飽和調合油/1.58L，299元買1送1。
金品冠軍炒飯/280g，69元買1送1。
冠軍花生麵筋/170克，105元享買1送1。
統一脆麵(包)55g香蔥雞汁風味40g香辣40g原味(包)40g/x5入袋裝，50元，會員紅利點數20倍送。
UNI FIT氣泡運動飲PET/485ml，29元享買1送1。
inLove Cafe_熱卡布奇諾，45元享買1送1。

獨家柔匠抽取四層衛生紙FSC/90抽x10包，318元享買1送1。
漸層粉彩運動水壺/2000ml，299元享買1送1。
好室喵看得見組裝式磁吸-側開鞋盒500元，享買1送1。
GJL 5028C便攜式Type C行動電源，699元享買1送1
男機能運動長褲、男款針織長褲、男運動長T、休閒長T/尺寸Ｍ～2L，398元享買1送1。

●家樂福有機菜「買1送1」：

有機青江菜、有機小白菜、有機小松菜、有機福山萵苣、有機福山萵苣、有機黑葉白菜，每袋250g，39元，通通買1送1。

●兩件省更多：

統一伴點巧克力牛奶/300ml x6，第一件119元，兩件216元，平均一件108元。

利捷維有酵男性綜合維生素+鋅 60錠、利捷維有酵女性綜合維生素+鐵 60錠、利捷維有酵超級B群膜衣錠 60錠、利捷維有酵維生素D3錠 60錠，第一件499元，兩件799元，平均一件400元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輸了就沒了！陳傑憲坦言壓力大　喊話台灣球迷多鼓勵別謾罵
台南Josh發功！外國球評笑喊「台灣1位男士有詛咒」
中華隊頂住壓力晉級！　曾豪駒：抱歉讓大家久等擔心了
狂賀中華隊晉級！超商超狂優惠齊發
快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席
快訊／中華隊6比3力克西班牙！晉級經典賽正賽
不斷更新／曾峻岳9局下登板！中華隊8局6比3西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

賀中華隊晉級！超商「咖啡買2送2、買1送1」超狂優惠齊發

全家「日落優惠」百款商品折扣！齋戒月全台「每日12小時」限定

車棚變身蝦皮店到店！？「棚到棚」引熱議「看起來不太吉利」

全聯有機葉菜「2包45元」！連續14天蔬果優惠　228連假再加碼

漢堡王「水牛城經典系列」回歸！夾了雙層火烤牛、滑嫩烤雞腿

限時賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克、香雞大麥克」回來了

7-11推30款「米飛兔70周年」周邊　75cm大玩偶、居家用品搶先看

中華隊今爭經典賽晉級門票！8大速食店最新「應援優惠」懶人包

為存載具超商爆口角影片瘋傳！網友驚覺聲音好耳熟　直接點名「雙人組合天團」

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

賀中華隊晉級！超商「咖啡買2送2、買1送1」超狂優惠齊發

全家「日落優惠」百款商品折扣！齋戒月全台「每日12小時」限定

車棚變身蝦皮店到店！？「棚到棚」引熱議「看起來不太吉利」

全聯有機葉菜「2包45元」！連續14天蔬果優惠　228連假再加碼

漢堡王「水牛城經典系列」回歸！夾了雙層火烤牛、滑嫩烤雞腿

限時賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克、香雞大麥克」回來了

7-11推30款「米飛兔70周年」周邊　75cm大玩偶、居家用品搶先看

中華隊今爭經典賽晉級門票！8大速食店最新「應援優惠」懶人包

為存載具超商爆口角影片瘋傳！網友驚覺聲音好耳熟　直接點名「雙人組合天團」

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮　再加碼送蛋塔！

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

清大前校長陳力俊改口！沒收到曹興誠1500萬　他再抓30億元也沒捐

輸了就沒了！陳傑憲坦言壓力大　喊話台灣球迷多鼓勵別謾罵

沒有指針的錶優雅旋轉　極致輕盈39克好上手

狂賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲「買1送1」優惠一次看

《真愛挑日子》影集版5金句　「我好喜歡你們吵架，這代表你們關係正常」

台南Josh發功！外國球評笑喊「台灣1位男士有詛咒」　玄學文被灌爆

《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓

WBCQ中華隊戰勝西班牙晉級，您認為今晚中華隊的 MVP 是誰？

中華隊頂住壓力晉級！　曾豪駒：抱歉讓大家久等擔心了

李威夫妻列被告！　「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

消費熱門新聞

美式賣場熱賣神級平價保養

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

賀晉級！超商咖啡買2送2　超狂優惠齊發

超商買1送1、咖啡買7送7　連假優惠一次看

被刪預算了嗎？車棚竟被改成蝦皮店到店

全聯蔬果平價優惠！有機葉菜2包45元

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

肯德基「4大加碼優惠」力挺中華隊

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

超商爆口角影片瘋傳　網友直接點名雙人組合天團

全家連假優惠！夯品買1送1、咖啡5杯188

更多熱門

相關新聞

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

全台灣穆斯林人口已高達30萬，全家便利商店友善多元文化，首創在穆斯林齋戒月推出「日落優惠」，2月28日起至3月31日為期一個月，每日晚間6點至清晨6點，百款清真友善商品9折起；更採購1萬公斤椰棗開發鮮食新品。7-11也啟動「齋戒月友好商店」計畫，OKmart也針對齋戒期間特別推出「午後6折惜食光」。

超商買1送1、咖啡買7送7　連假優惠一次看

超商買1送1、咖啡買7送7　連假優惠一次看

全家連假優惠！夯品買1送1、咖啡5杯188

全家連假優惠！夯品買1送1、咖啡5杯188

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

省錢又想吃好！超商聯名星級飯店新品一次看

省錢又想吃好！超商聯名星級飯店新品一次看

關鍵字：

WBCQ優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

台灣6比3勝西班牙！晉級經典賽正賽

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面