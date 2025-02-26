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全家新開發「椰棗蜜拿鐵」！6款「生命之果」新品美食一次看

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家在齋戒月首創「日落優惠」，還開發「6款椰棗鮮食新品」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店為了即將迎來的「齋戒月」，除了首創推出「日落優惠」，更赴馬來西亞採購超過1萬公斤「椰棗」開發出6款新品，包括Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗核桃小土司等，提供穆斯林每天齋戒後補充營養，一般消費者也能嚐鮮有「生命之果」之譽的美食。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣。（圖／業者提供）

全家將於2月28日至3月31日齋戒月期間，推出「日落優惠」，每日晚間6點至清晨6點（18:00-6:00）百項清真友善商品折扣9折。

全家商品本部副本部長黃正田表示，為了開發更多清真飲食需求，此次特別赴馬來西亞商展，專案採購1萬公斤優質「椰棗」物料，開發與導入6款新品，提供穆斯林有更多元、方便的飲食選擇。

「椰棗」對穆斯林而言，是具有宗教、文化、營養等多重意義的「生命之果」，營養價值極高，是穆斯林在齋戒月日落後，進食的開齋餐。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家採購超過1萬公斤「椰棗」開發出6款新品。（圖／業者提供）

此波開發椰棗新品包括：

●Let’s Café 椰棗蜜拿鐵：以天然椰棗蜜取代精製糖，帶來焦糖般的細膩甜味，搭配Let’s Café經典拿鐵，低升糖、無添加，在3月5日開賣，售價75元，日落時段9折。

●Let’s Café椰棗蜜牛奶：以天然椰棗蜜與醇厚牛奶完美融合，入口感受焦糖般甜味，營養豐富、補充活力無負擔，售價65元，冰飲規格為大杯，熱飲中杯，日落優惠9折。

●椰棗核桃小土司：看準移工經常買土司麵包，烘焙新品也推出「椰棗核桃小土司」，以柔軟土司捲入椰棗碎及葡萄乾，表面沾上核桃並擠上墨西哥醬，微甜果乾風味與麵包奶香結合，3月12日起開賣，售價39元，日落優惠9折，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

●椰棗果乾餐包：以麵糰加入南瓜子、椰棗碎、牛奶、葡萄乾，入口可感受果乾淡淡甜味，伴隨南瓜子香氣與柔順奶香，呈現多層次的風味。3月12日起開賣，售價39元，日落優惠9折，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲椰棗新品，齋戒月日落優惠9折。（圖／業者提供）

●玫瑰風味椰棗：為便利補充熱量，開發出開齋時補充體力，也適合作為日常甜點的「玫瑰風味椰棗」，有椰棗的自然香氣，與玫瑰花香細緻融合，營養豐富。3月5日起開賣，售價99元，日落優惠9折，3月5日至4月1日指定商品「任選第二件6折」。

●黑種草籽椰棗：以獨特的黑種草籽與天然椰棗結合，充滿濃郁的東方香氣，營養豐富，是開齋時理想的能量來源。3月5日起上市，售價99元，日落優惠9折，3月5日至4月1日指定商品「任選第二件6折」。

「日落優惠」時段購買椰棗相關新品，還有果乾、沖泡飲品、東南亞進口的HALAL清真認證商品、多款冷藏雞胸肉等，近100款指定商品，皆享單件9折優惠。而深受移工朋友喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」，除了推出「任選4入69元」，更加碼贈送「起司海鮮魚板」或「起司魚卵球」任一個。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

★OKmart 齋戒月午後6折

OKmart在2019年首創OKmini 清真認證販售，指定場域的OKmini 結合外貿協會，客製化商品內容，以通過清真認證的食品為主。此外，於封閉型商圈門市，因應今年移工人口成長，在指定門市啟用四國語言（中文、英文、印尼、菲律賓）文宣，便利移工購買。

此外，OKmart持續推動各種鮮食減碳服務，是第一家有「惜食」服務的便利商店，此次迎接齋戒月，因應移工需求，「OKmart 午後6折惜食光」販售當日即期可食用鮮食，原在18:00-23:00進行，齋戒月期間指定門市特別提早1.5小時，於「16:30-23:00」進行，滿足便利餐食需求。

▲▼OKmart首創OKmini 清真認證販售食物，齋戒月也推出「OKmart 午後6折惜食光」。（圖／業者提供）

▲OKmart首創OKmini 清真認證販售。（圖／業者提供）

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