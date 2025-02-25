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7-11推30款「米飛兔70周年」周邊　75cm大玩偶、居家用品搶先看

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN 以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

風靡全球的「Miffy米飛兔」70周年，長年來擄獲大批少女與熟女的心，7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊，包括「75公分特大絨毛玩偶」、「絨毛側背包」、「野餐墊」、「單人摺疊椅」，居家用品有「立體公仔茶壺杯組」、「單柄牛奶鍋」、「多功能收納面紙盒」等，3月5日下午3點起快閃購開賣。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN推出限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

7-11「全店精品」持續與全球各大人氣IP慶祝重要周年里程，引爆粉絲收藏熱潮，今年適逢來自荷蘭的「Miffy米飛兔」70周年紀念，全台各大百貨、文創園區也陸續推出Miffy快閃店，官方更預告下半年全新主題樂園即將在日本長崎縣登場。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲多款出遊、居家周邊。（圖／記者林育綾攝）

為了滿足Miffy粉絲就近買好買滿70周年紀念品，3月5日下午3點起於全台超過7000家門市推出「快閃購」活動，3月17日起接續集點加價購活動到4月30日。近30款超萌紀念周邊，以Miffy 繪本中的簡約童趣風格，融合清新花卉設計，帶領粉絲沉浸在可愛的Miffy世界，向原創作者Dick Bruna致敬。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／業者提供）

▲露營必收的Miffy大頭造型野餐墊。（圖／業者提供）

「Miffy70周年紀念」推出近30款適合野餐出遊、居家生活的限量周邊，滿滿可愛Miffy大臉，為粉絲打造春天生活儀式感，獨家開賣戶外野餐、露營必收的Miffy大頭造型保冷袋、野餐墊，還有附收納盒的便攜式卡式爐、附收納袋的烤盤。出遊周邊另有搭機或搭車必備的紀念頸枕眼罩組，小睡不怕干擾。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼同時有特大75公分絨毛玩偶、40公分玩偶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

居家療癒、值得粉絲收藏的有「花花洋裝75cm特大絨毛玩偶」、「70年紀念40cm絨毛玩偶」，以及Miffy與好朋友BORIS兩大IP的造型翻轉抱枕。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲立體公仔茶壺杯組、多功能收納面紙盒。（圖／記者林育綾攝）

實用周邊還有立體公仔茶壺杯組、融合Miffy可愛五官設計的單柄牛奶鍋、多功能收納面紙盒、彈蓋垃圾筒等。全系列3月5日下午3點起在全台7-ELEVEN開放快閃購，最低199元就可帶回家。

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／業者提供）

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／業者提供）

▲▼「Miffy米飛兔70周年」7-ELEVEN以野餐出遊、居家生活兩大場景，開發30款限定周邊。（圖／業者提供）

●藏壽司X卡娜赫拉的小動物

藏壽司近來攜手「卡娜赫拉的小動物」推出13款限定扭蛋，同步加碼集點贈，消費滿300元即可獲得1點，集滿13點可兌換超可愛的「陶瓷碗兩入組」，集滿16點則可兌換「造型抱枕」，數量有限，送完為止。

▲藏壽司推出卡娜赫拉集點贈。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司選定「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」4家店舖，從等候區、櫃檯到桌席區都布置許多小動物的身影，讓粉絲可以近距離感受P助和粉紅兔兔的可愛魅力。

▲藏壽司選定4家店舖，打造成卡娜赫拉主題店。（圖／藏壽司提供）

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