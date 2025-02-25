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全家「日落優惠」百款商品折扣！齋戒月全台「每日12小時」限定

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台灣穆斯林人口已高達30萬，全家便利商店友善多元文化，首創在穆斯林齋戒月推出「日落優惠」，2月28日起至3月31日為期一個月，每日晚間6點至清晨6點，百款清真友善商品9折起；更採購1萬公斤「椰棗」開發咖啡、鮮食、麵包新品。另外，7-11也啟動「齋戒月友好商店」計畫，OKmart針對齋戒期間特別推出「午後6折惜食光」。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家齋戒月每天18:00-6:00，推出「日落優惠」。（圖／業者提供）

★全家

全家表示，去年起推動「友善移民工計畫」、化身「全台最大中文教室」，打造多語系賣場，成為移工朋友心佔率最高的友善便利商店；如今再響應穆斯林文化，首創齋戒月「日落優惠」。

由於齋戒月期間「日出到日落禁止飲食」，為了因應穆斯林在日落後到日出前才能進食的需求，2月28日～3月31日每天「晚間6點至清晨6點（18:00-6:00）」，推出百項清真友善商品推出9折活動，像是東南亞進口的「大哥椰漿味花生豆」、「香蕉脆片」、「巧克力威化餅」、「印尼炒麵」等，還有鮮食「泰式香檸嫩雞胸」、「黑胡椒蒜味雞柳條」。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家「日落優惠」推出上百項清真友善商品折扣。（圖／業者提供）

●椰棗新品

全家商品本部副本部長黃正田表示，此次跨足清真飲食需求，為了開發鮮食，特別赴馬來西亞商展採購超過1萬公斤的優質「椰棗」物料，推出多項新品，包括Let’s Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食，期望透過多種規劃、友善標示等，提供穆斯林族群在齋戒月期間，有更便利、多元的飲食選擇。

業者說明，「椰棗」對穆斯林而言，是具有宗教、文化、營養等多重意義的「生命之果」，營養價值極高，是穆斯林在齋戒月日落後，進食的開齋餐。因此全家以椰棗做為原物料，開發與導入6款新品。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家為了齋戒月飲食需求，特地開發6款椰棗美食、飲品。（圖／業者提供）

3月5日起將陸續開賣「Let’s Café椰棗蜜拿鐵」、「椰棗蜜牛奶」、「椰棗果乾麵包」、「椰棗核桃小土司」、「玫瑰風味椰棗」、「黑種草籽椰棗」等特色商品。

▲▼全家在齋戒月首創「日落優惠」，百項商品折扣，還開發椰棗鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家在齋戒月首創「日落優惠」。（圖／業者提供）

●齋戒月優惠

在「日落優惠」時段購買椰棗相關新品，還有果乾、沖泡飲品、東南亞進口的HALAL清真認證商品、多款冷藏雞胸肉等，近100款指定商品，皆享單件9折優惠。而深受移工朋友喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」，除了推出「任選4入69元」，更加碼贈送「起司海鮮魚板」或「起司魚卵球」任一個。

另外3月5日至4月6日，凡於全家店舖辦理國際匯款，或購買國際電話卡，再加贈可口可樂600ML「兩件49元優惠券」。

▲7-ELEVEN 將啟動「齋戒月友好商店」計畫。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN「齋戒月友好商店」

7-ELEVEN迎接齋戒月，啟動「齋戒月友好商店」計畫，近200家指定門市，冷藏鮮食櫃提供「無豬肉原料」與「無酒精商品」中英文標示，提供便利的飲食選擇。

而指定門市的「東南亞商品專區」，更全新引進富含營養的「AL-TAAJ DATES 椰棗果乾」、「Marjan椰子風味濃縮飲料」，讓穆斯林在齋戒期間補充能量。「東南亞專區」商店預計在年底可達千家店。

▲▼OKmart首創OKmini 清真認證販售食物，齋戒月也推出「OKmart 午後6折惜食光」。（圖／業者提供）

▲OKmart齋戒月也推出「OKmart 午後6折惜食光」。（圖／業者提供）

★OKmart 齋戒月午後6折

OKmart在2019年首創OKmini 清真認證販售，指定場域的OKmini 結合外貿協會，客製化商品內容，以通過清真認證的食品為主。此外，於封閉型商圈門市，因應今年移工人口成長，在指定門市啟用四國語言（中文、英文、印尼、菲律賓）文宣，便利移工購買。

此外，OKmart持續推動各種鮮食減碳服務，是第一家有「惜食」服務的便利商店，此次迎接齋戒月，因應移工需求，「OKmart 午後6折惜食光」販售當日即期可食用鮮食，原在18:00-23:00進行，齋戒月期間指定門市特別提早1.5小時，於「16:30-23:00」進行，滿足便利餐食需求。

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