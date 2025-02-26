全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」　超市蔬果親民價

▲7-ELEVEN在「i划算」統計，去年水果銷售三冠王分別是「蘋果、櫻桃、藍莓」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN瞄準農金商機，自行開發「i划算」平台串接7000家門市，讓每間門市都能當團爸團媽，創造團購+1商機，也讓消費者能就近以團購優惠買到商品。如今公布去年全球水果銷售三冠王榜單，分別是「蘋果、櫻桃、藍莓」，近日也在平台打造「農村好物」專區，多種生鮮、伴手禮49種品項優惠。

▲7-11「i划算」平台，讓消費者可用團購價，就近買到划算商品。（圖／業者提供）

7-11除了實體門市，也從2020年起開創「i預購」線上平台，並從2021年開發「i划算」平台，讓消費者可用團購價買到划算商品，就近在附近7-11門市取貨。其中進口水果、專櫃美妝保養、在地風土美味等，都是熱銷品類。

▲透過平台，消費者可以用團購價買到進口水果。（圖／業者提供）

業者表示，在i預購上架的進口水果，以通路最高標準把關，必須通過海關報關、廠商自主農藥快篩檢測、第三方公正單位檢驗，還嚴格遵照「蔬果分級標準暨包裝規格」進行分裝，以整箱、多入裝展現價格優勢。

7-11門市還可將「i預購」整箱或多入裝的水果，透過「i划算」揪團，結合店取或宅配物流系統，讓消費者方便購買。觀察2024年全球鮮果銷售三冠王，分別為「蘋果、櫻桃、藍莓」，帶動「i划算」相關類別業績翻倍成長。

▲擴大產地直送好物銷售，7-ELEVEN在「i預購」、「i划算」雙平台，推出「農村好物」專區。（圖／業者提供）

●「農村好物」專區上線

為了擴大讓消費者體驗風土美味，7-ELEVEN首度與農業部農村水保署合作，在「i預購」、「i划算」雙平台推出「農村好物」專區，精選多款符合3章1Q（CAS台灣優良農產品標章、台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、台灣農產品生產追溯條碼）的農村社區產品。

例如，台東海岸的無毒養殖活凍白蝦、雲林土庫的土雞即食料理，方便家庭輕鬆上菜。特色飲品有新竹九芎湖出產的「愛玉吸凍」、來自花蓮的「有機山苦瓜飲料」等。涵蓋生鮮、加工食品、伴手禮盒等，多達49種品項，預計可帶動相關業績成長3成。

▼7-11在雙平台推出「農村好物」專區，擴大產地蔬果直送、農村好物銷售。（圖／業者提供）

●地方青年創業品牌業績破千萬

此外，7-11 與統一超商好鄰居文教基金會自2017年起啟動「青年深根計畫」，由好鄰居基金會評選，具有社會理念與在地經營的青年社會企業，陪伴社企團體開發商品，進入7-ELEVEN門市上架銷售，若商品受消費者肯定，將有機會擴大於7-ELEVEN線上線下銷售機會，目前已陪伴20個社會企業於門市、i預購順利展開商業銷售。

▲青年社企團體開發商品，進入7-11門市上架銷售，此為「禾乃川國產豆製所」的純濃黃豆乳、黑豆乳。（圖／業者提供）

其中「花蓮洄遊吧」、「三峽禾乃川」、「雲林三小市集」、「新竹木酢達人」、「馬祖小柒咖啡」、「新竹大山北月」等6家在地青年社企團體，近兩年上架門市及「i預購」品項破百項，以飲料、食品等最受歡迎，青年團隊已共創超過千萬業績，不但讓消費者能支持具有社會價值的產品，更力挺優質在地社企發展機會。

★全聯、大潤發蔬果優惠

全聯、大潤發近來也與農業部合作，同步推出蔬果平價優惠。其中水果方面，全聯主打皮薄果肉厚實的當季「茂谷柑」，即日起至3月10日推出東勢明正里茂谷柑單袋（約700克），原價89元，特價75元。產銷履歷台灣茂谷柑，單袋（約1.2公斤）原價109元，特價89元，現省20元。

大潤發則自即日起至3月6日，推出台灣茂谷柑按台斤計價優惠，原價55元，特價49元。即日起至3月10日，提供約1.2公斤裝台灣茂谷柑，原價109元，特價89元。

▲全聯、大潤發推出當季國產茂谷柑特價。（圖／業者提供）



另也有蔬菜優惠，即日起至3月6日，全聯與大潤發同步，履歷牛心蕃茄單盒原價69元，特價49元。2月25日至3月6日期間，「1公斤甘藍（高麗菜）」原價59元，特價45元。

2月26日至3月3日，有機葉菜系列（有機小白菜、青江菜、黑葉白菜、小松菜與奶油白菜等5款），單包特價28元，任選兩包50元有找，實際付款僅45元。此外，全聯還舉辦產銷履歷葉菜單筆「任選兩件現折5元」。

★家樂福蔬果優惠

家樂福也與農業部合作，即日起至3月10日推出「國產蔬果平價優惠專區」，祭出多種蔬果優惠，主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等，各項優惠方案，依各賣場實際公布為準。未來將持續攜手農業部，整合國產當季蔬果、優質漁、畜產品，擴大合作範圍。