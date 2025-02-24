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全家夯品買1送1！咖啡5杯188元、深夜美食下殺　228連假優惠來了

▲▼全家便利商店連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出228連假優惠，還有「深夜食堂」指定時段美食特價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接228連假，全家今（24日）公布優惠，Let's Café指定咖啡「5杯188元、7杯288元」相當於59折起，另有5款夯品「買1送1」，45款深夜美食2件92折、4件88折。而7-11也將於連假推出大杯精品美式、拿鐵「買7送7」。

▲▼全家便利商店連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家特大美式5杯188元、拿鐵7杯288元。（圖／業者提供）

●全家APP隨買跨店取優惠

全家於會員「APP隨買跨店取」2月28日至3月2日推出咖啡、飲品優惠：
Let's Café 特大經典美式，5杯188元（原價每杯60元），約63折。
Let's Café 特大經典拿鐵，7杯288元（原價每杯70元），約59折。
Let's Café 大單品美式，3杯188元（原價每杯55元），約62折。
Let's Café 大單品拿鐵，4杯288元（原價每杯65元），約55折。
另2月28日至3月7日推出：

私品茶指定飲品64折。
Fami!ce霜淇淋（49元系列）77折。

●康康5夯品「買1送1」：

全家最受消費者喜愛的周末康康5，照例推出5樣好康「買1送1」，2月28日至3月1日祭出：杜老爺草莓蘋果優格雪糕、芬達橘子汽水、葡萄王康普茶雙纖飲、SOMA茶歐蕾法國酥、PINKY葡萄薄荷糖，通通買1送1。

▲▼全家便利商店連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家即日起至3月18日，晚間9點到凌晨3點「限定6小時」，推出45款美食任選優惠。（圖／業者提供）

●深夜食堂優惠

全家推出「深夜食堂」活動，即日起至3月18日，全台門市晚間9點到凌晨3點「限定6小時」，推出45款美食「任選兩件92折、4件88折」優惠。

包含媽媽煮藝的一口鮮肉餡餅、韓式炸雞等28款指定商品、青花驕的青花椒香酥炸雞球、青花椒香麻辣寬粉等6款。還有原燒的蔥鹽豬五花烤飯糰、奶香鮭魚炒飯等4款；bb.q CHICKEN的雜菜冬粉、辣炒雞；tommi米漢堡系列的經典牛肉米漢堡、日式醬燒雞肉米漢堡等5款。

★7-ELEVEN連假優惠

7-11門市將於2月28日至3月2日，推出CITY CAFE「皇家伯爵紅茶拿鐵」不限冰熱，同品項「第二杯10元」。

而此波連假適逢「OPENPOINT行動隨時取」每月1日精品會員日，3月1日限定推出CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「買7送7」。

▲7-11冰品在連假指定期間「買1送1」。（圖／業者提供）

冰品方面也有多種優惠，即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥「任選2件79折、3件75折」。2月28日至3月2日期間，限定門市使用icash 2.0、icash Pay支付，就有「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋、思樂冰全口味「買1送1」； 酷聖石複合店則有「3oz冰淇淋」全口味「買1送1」。

▲7-11推出精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

7-11「OPENPOINT行動隨時取」優惠：

●即日起至2月28日「濃萃系列、厚乳拿鐵」優惠：
CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。 
CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。 
CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

●CITY PRIMA 每月1號「精品會員日」：
CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7 (5萬組)。 
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7 (2萬組)。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7 (3萬組)。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元 (限量2萬組)。

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