　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門、馬祖嚴防對岸走私！推養殖登記　「離島蚵仔」全納溯源管理

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門、馬祖地區的漁業管理部門積極推動蚵仔養殖戶溯源計畫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門及馬祖地區的漁業管理部門正積極推動蚵仔養殖戶的溯源計畫，以防止中國蚵仔通過走私方式進入台灣市場，影響食安與漁民生計。農業部在馬祖、金門等地推動養殖登記，並計畫將離島地區的蚵仔全數納入溯源管理。

漁業署副署長陳建佑表示，近期與政院食安辦主任許輔及食藥署代理署長林金富共同拜會連江縣府，獲得連江縣府的支持，預計在今年底前完成所有蚵仔養殖戶的溯源登記。這將使生產透明化，有效保障消費者的權益，並維護合法養殖業者的生計。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

馬祖地區近年來蚵仔及淡菜等養殖業發展迅速，深受國人喜愛。為防止不肖商人利用走私蚵仔混充國產蚵仔，漁業署與連江縣府合作推動養殖登記，目前已有近半數的蚵仔養殖戶納入溯源管理。

至於金門地區的蚵仔溯源計畫，陳建佑表示，漁業署已輔導金門縣府提報相關計畫，並期待在今年底前啟動相關工作。金門縣府的回應正面，將朝相關方向進行，但實際落實程度仍需視地方政府的態度。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣產業發展處漁牧科科長樊德正指出，目前金門地區養殖牡蠣的戶數龐大，養殖面積接近250公頃，養殖人口約有1000餘人。金門縣政府已在研提計畫，邀請專業廠商協助蚵民進行定位及申報工作，並希望養殖戶能夠配合。

為打擊進口走私牡蠣混充台灣蚵仔，許輔強調，政院及中央各部會對境外牡蠣混充議題相當重視，已展開跨部會專案聯合稽查，進行七波從產地到市售牡蠣產品的稽查作業，絕不容許非法混充行為。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

此外，海巡單位也加強了海上巡邏及防杜措施，以防止不法走私行為。金門縣政府表示，將針對金門縣水產試驗所領導的蚵條式牡蠣養殖部分，先行進行納管申報，透過定位測量了解養殖區位及數量，提供漁業署作為漁業統計的參考。

金門及馬祖地區的漁業管理部門正積極推動蚵仔養殖戶的溯源計畫，以防止中國蚵仔通過走私方式進入台灣市場，影響食安與漁民生計。農業部在馬祖、金門等地推動養殖登記，並計畫將離島地區的蚵仔全數納入溯源管理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／統一獅調薪結果出爐！陳傑憲1.6億大約等他點頭
快訊／聯電配息開獎！　殖利率衝6.5%
快訊／四接環評通過！　附加3決議
桃園大量水泥爆漿！　15車慘況曝
後勤孤軍...資格賽證件39張的難題：中華隊防護團隊竟缺席
「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬
澳門2歲女童專機離台　費用新光三越「全額負責」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

劣！中聯資源半夜偷排23萬噸「強鹼污水」　省下1.15億處理費

誇台新鄭貞茂「像冰棒一樣硬」！人妻小三認了不倫　他超高月薪曝

萬華怪男隨機丟起子攻擊路人！單車女騎士頭破血流　警火速逮人

大麻里福興宮招財貓公仔被偷　夫妻拿不出香油錢...闖倉庫偷走

啟動第二賣場計畫！新光三越「持續協商」：優先照顧同仁的短期安置

金門、馬祖嚴防對岸走私！推養殖登記　「離島蚵仔」全納溯源管理

「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬

澳門2歲女童專機離台！副本部長：費用新光三越「全額負責」

回收保麗龍起衝突！父子檔鐵椅K清潔隊員畫面曝　3人這下慘了

荒郊野外也要賭！天九牌賭場藏山區工寮　警破門43賭客竄逃

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

劣！中聯資源半夜偷排23萬噸「強鹼污水」　省下1.15億處理費

誇台新鄭貞茂「像冰棒一樣硬」！人妻小三認了不倫　他超高月薪曝

萬華怪男隨機丟起子攻擊路人！單車女騎士頭破血流　警火速逮人

大麻里福興宮招財貓公仔被偷　夫妻拿不出香油錢...闖倉庫偷走

啟動第二賣場計畫！新光三越「持續協商」：優先照顧同仁的短期安置

金門、馬祖嚴防對岸走私！推養殖登記　「離島蚵仔」全納溯源管理

「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬

澳門2歲女童專機離台！副本部長：費用新光三越「全額負責」

回收保麗龍起衝突！父子檔鐵椅K清潔隊員畫面曝　3人這下慘了

荒郊野外也要賭！天九牌賭場藏山區工寮　警破門43賭客竄逃

孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療

有洋蔥！陳傑憲附加賽「狂點球」挨酸　蔡其昌心疼曝內幕

牛奶較營養？還是豆漿比較厲害？1圖秒懂優缺點

花蓮市北興路道路優化！3／3～12施工　單線雙向通行

根本神仙打架！孫藝真超狂狀態站台BV　朱智勳脖子上掛條魚就來了

中橫防災演練！3 月4日1030~1200　合流至布洛灣雙向封閉

陸品牌足金價1g「下跌超40元」　網哀嘆：剛上車就降了

日16歲少女「賣淫馬拉松」！10天被逼接100客　淚訴：我想回家

饒慶鈴訪問帛琉社區大學　促進航海文化與傳統技藝交流

奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

社會熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／台中38歲女12樓墜落中庭死亡

即／氣爆昏迷近2周　澳門籍2歲小妹搭醫療專機返澳門

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

台新鄭貞茂偷吃人妻！傳私密照喊：搖弟弟給妳看

即／涉行賄讓兒坐爽牢！易淑寬抵桃檢應訊

土城砂石車闖紅燈撞機車　騎士送醫不治

李威窩裡反逃羈押　拚當污點證人

台中受刑人被室友連續性侵猥褻　身心狀態都變了

BMW猴殺人罪起訴！14hrs吸3種毒品

「立院吸金王」被封是現世媽祖　寺廟方丈宛如地下總幹事

砂石車正面猛撞機車！夫妻1死1傷

美國男模網紅錢包被偷　嘆「以為在台灣不可能發生」

台61聯結車駕駛噴飛墜橋　送醫不治

更多熱門

相關新聞

中國海警4船擾金門海域！海巡出動4巡防艇監控驅離

中國海警4船擾金門海域！海巡出動4巡防艇監控驅離

中國海警局25日於微博網頁版表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，海洋委員會海巡署對此嚴正駁斥，指出該說法與事實不符。

君品頤宮攜手7大名店「馬祖特色美食周」2/26登場

君品頤宮攜手7大名店「馬祖特色美食周」2/26登場

金門建功嶼獲觀光100亮點　縣府砸2300萬修繕

金門建功嶼獲觀光100亮點　縣府砸2300萬修繕

遭控金門醫療備援機「無除冰裝置」危飛安　安捷航空提告

遭控金門醫療備援機「無除冰裝置」危飛安　安捷航空提告

馬祖「藍調時光活動」週六登場　亮點好康大公開

馬祖「藍調時光活動」週六登場　亮點好康大公開

關鍵字：

金門馬祖蚵仔

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面