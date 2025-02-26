金門、馬祖嚴防對岸走私！推養殖登記　「離島蚵仔」全納溯源管理

▲金門、馬祖地區的漁業管理部門積極推動蚵仔養殖戶溯源計畫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門及馬祖地區的漁業管理部門正積極推動蚵仔養殖戶的溯源計畫，以防止中國蚵仔通過走私方式進入台灣市場，影響食安與漁民生計。農業部在馬祖、金門等地推動養殖登記，並計畫將離島地區的蚵仔全數納入溯源管理。

漁業署副署長陳建佑表示，近期與政院食安辦主任許輔及食藥署代理署長林金富共同拜會連江縣府，獲得連江縣府的支持，預計在今年底前完成所有蚵仔養殖戶的溯源登記。這將使生產透明化，有效保障消費者的權益，並維護合法養殖業者的生計。

馬祖地區近年來蚵仔及淡菜等養殖業發展迅速，深受國人喜愛。為防止不肖商人利用走私蚵仔混充國產蚵仔，漁業署與連江縣府合作推動養殖登記，目前已有近半數的蚵仔養殖戶納入溯源管理。

至於金門地區的蚵仔溯源計畫，陳建佑表示，漁業署已輔導金門縣府提報相關計畫，並期待在今年底前啟動相關工作。金門縣府的回應正面，將朝相關方向進行，但實際落實程度仍需視地方政府的態度。

金門縣產業發展處漁牧科科長樊德正指出，目前金門地區養殖牡蠣的戶數龐大，養殖面積接近250公頃，養殖人口約有1000餘人。金門縣政府已在研提計畫，邀請專業廠商協助蚵民進行定位及申報工作，並希望養殖戶能夠配合。

為打擊進口走私牡蠣混充台灣蚵仔，許輔強調，政院及中央各部會對境外牡蠣混充議題相當重視，已展開跨部會專案聯合稽查，進行七波從產地到市售牡蠣產品的稽查作業，絕不容許非法混充行為。

此外，海巡單位也加強了海上巡邏及防杜措施，以防止不法走私行為。金門縣政府表示，將針對金門縣水產試驗所領導的蚵條式牡蠣養殖部分，先行進行納管申報，透過定位測量了解養殖區位及數量，提供漁業署作為漁業統計的參考。

金門及馬祖地區的漁業管理部門正積極推動蚵仔養殖戶的溯源計畫，以防止中國蚵仔通過走私方式進入台灣市場，影響食安與漁民生計。農業部在馬祖、金門等地推動養殖登記，並計畫將離島地區的蚵仔全數納入溯源管理。