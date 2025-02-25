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遭控金門醫療備援機「無除冰裝置」危飛安　安捷航空提告

▲▼安捷航空金門醫療專機。（圖／安捷提供）

▲安捷航空金門醫療專機。（圖／安捷提供）

記者李姿慧／台北報導

日前有民眾向媒體爆料，金門負責醫療後送的醫療專機因主輪爆胎無法執行任務，而備援機沒有「機翼除冰裝置」，質疑有安全隱患。提供該醫療專機服務的安捷航空今發聲明表示，指皆符合合約和民航法規，針對屢次惡意中傷去年底已提告，此次抹黑也將尋求法律途徑。

金門醫療後送專機近期陷入爭議，有媒體接獲爆料，指負責後送任務備用的醫療專機（國籍編號B-86002），2024年11月4日降落金門機場時左側主輪爆胎，至今無法執勤，已超出合約規定的30天待命期限。另一架備援機（國籍編號B-86001）則無機翼除冰裝置，存在重大安全隱患。金門縣衛生局則回應指出，具除冰裝置航空器因主輪受損無法執行任務，已要求安捷航空加速修復作業，期間若航路結冰將改由空勤總隊支援。

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針對該起爭議，安捷航空今(25)日發出聲明指出，自2023年1月駐地金門承攬緊急醫療後送服務以來，所有任務執勤皆符合民航法規及合約規範，禁得起各界檢驗，針對航空業內有人透過媒體放話，直指安捷航空備用機（國籍編號B86001）在未安裝除防冰裝置的情況下，衛生局仍放任其執行任務，甚至指稱有飛安疑慮及詐領駐地費等嫌疑，實屬莫須有的指控。

安捷航空說明，進駐金門的醫療專機，配有除防冰裝置，該架飛機去年底回落金門機場發生爆胎意外，為確保飛航安全，義大利原廠已來台灣完成修復工作，預計2月底至3月初完成適航作業，重新駐地備勤。至於目前支援的備用機（國籍編號B86001）則依照飛航作業管理規則第64條規定，「航空器無防除冰裝備者，不得於已知或預知之結冰天氣情況下飛航」，不得且從未違法冒險執行後送任務。

安捷航空表示，西部三離島的空中緊急醫療後送計畫在2022年重新招標，當時金門已經兩度流標，救命服務資源恐陷入空窗期，安捷是抱著救火心態，在完全符合資格的條件下，參與該案投標。安捷2023年進駐金門後，因考量冬季低溫來襲，航路偶有結冰的可能，即使原始合約並未要求，仍立即採購配有除防冰裝置的全新飛機，並於2023冬季來臨前，改派進駐金門。

安捷指出，政府在三離島推動緊急醫療駐地專機計畫以來，安捷是唯一額外提供備用機的廠商，隨著今年3月同款新機抵台，將有第二架裝有防冰裝置的全新航空器投入支援金門的緊急醫療後送，升級提供「1架駐地機+2架備用機」的服務，遠優於合約規範。此外，目前其他兩個離島使用的航空器，不僅沒有備用機，更未具備防除冰裝置，在低溫天氣照常載送病患，飛安問題更令人憂心。

安捷航空強調，安捷服務金門至今兩年多，屢屢遭到其他有意進駐金門的同業匿名惡意中傷抹黑，安捷已在去年12月提起告訴，此次的惡意指控，已嚴重影響商譽，更玷汙衛生局清白，安捷將尋求法律途徑，絕不容許有心人士將金門民眾的健康福祉當作惡質競爭的工具。

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關鍵字：

金門醫療專機安捷航空除冰

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