金門摩西分海！建功嶼獲觀光100亮點　縣府砸2300萬修繕

▲金門摩西分海，獲全國觀光100亮點，建功嶼及周邊景觀近期施工打造金門旅遊新亮點。（圖／金門縣政府提供，下同）



記者林名揚／金門報導

交通部觀光署2023年至2024年串聯中央與地方推動「台灣觀光100亮點」，金門縣入選亮點共計4處，建功嶼為其中之一，每年參觀人數高達21萬人次，退潮期間集客量大，所帶來的觀光效益不容小覷。不過建功嶼周遭設施，長年受海風及海水侵蝕，為顧及遊客安全，縣府向交通部爭取2300萬「建功嶼及周邊景觀修繕工程」，今年3月上旬開始動工，盼完工後提升觀光品質。

金門縣長陳福海表示，金門以觀光立縣，觀光的發展應以旅遊片區概念去檢視，希望藉由建功嶼景區改造、服務設施完善、周邊林相整理及景區自行車道串聯，帶動整體旅遊發展，將延平郡王祠、莒光樓、水頭港區及金城老街等周邊景點串聯，形成片區旅遊帶，提升金門整體觀光旅遊發展與深度。

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建功嶼島上設施長年經海風及海水侵蝕，造成設施物老舊及建築物破損，縣府觀光處基於遊客安全考量，著手進行建功嶼及周邊景觀修繕工程，並向交通部觀光署爭取2300萬「建功嶼及周邊景觀修繕工程」補助計畫，工程主要內容為建功嶼設施及景觀改善、建功嶼廁所整修、入口廣場與誠實堡周邊環境改善及延平郡王祠前停車場及周邊改善，希望藉由工程改善提升整體觀光服務品質，增強遊客遊憩體驗，帶來更多旅遊人潮，擴大金門整體區域觀光效益。

觀光處補充說明，由於建功嶼屬於「時段性」景點，每日合宜登島時間約為退潮期間2至3小時，因短時間需容納一、兩千人到訪，也讓唯一通行路段及停車空間產生行車亂象，為解決停車空間不足及動線不良問題，延平郡王祠前方停車場將會重新整建，利用後方公有土地改建為停車場增加停車空間，將原有8輛大客車停車空間增加至13輛、新增小客車停車區共計30輛、機車停車位36輛與自行車停車空間，改善周邊停車問題。

建功嶼及周邊景觀修繕工程預計於今年3月上旬開始動工，施工期間將採分區分段施工，力求將周邊影響降到最低，施工範圍涉及到延平郡王祠前方停車場及周邊土地，屆時敬請民眾配合將車輛停放至臨時停車區域。

對於施工期間造成民眾參訪及交通不便，觀光處為此感謝地方民眾的體諒、配合與支持，期望未來提供遊客更優質的遊憩空間。後續施工期間相關資訊將另行公告於「樂遊金門」及「金門觀光逗陣行」FB粉絲專頁。