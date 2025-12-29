吸毒煙3個月！孩童驗出海洛因+安非他命變遲緩　惡劣繼父被起訴

▲台中一名徐男當著孩子面前不斷吸食安非他命等毒品，導致孩子體內被驗出毒品反應。（示意圖／取自法務部網站）



記者許權毅／台中報導

台中一名徐姓繼父當著孩子面前不斷吸食安非他命，導致孩童長達3個多月都在有毒煙的環境內生活，被社工發現有身心發展遲緩情況，甚至有自閉症、癲癇等嚴重傷害。經社工通報，發現孩童毛髮驗出安非他命、海洛因陽性反應，檢方近日依妨害兒童發育罪起訴徐男。

檢警追查，住在台中市東勢區的徐男為A童繼父，與妻子張女等人一同居住在一處房間內。徐男不顧孩童在房內，從去年4月到被查獲的7月16日為止，整整3個月，陸續以玻璃瓶燒烤方式吸食安非他命毒煙。

A童因為同住房內，也直接吸食到毒煙，導致身心障礙發展遲緩之狀況，並患有自閉症、癲癇等傷害，易受有妨害身心健全、自然發育之危險。

社工介入時，發現徐男有吸毒遭逮前科，擔心孩子狀況，採集A童毛髮送驗，果真驗出孩童體內有安非他命、海洛因2種毒品陽性反應，依法告發。

徐男辯稱，是因為平常要照看A童，沒辦法讓他離開視線，難以避免空間會參雜毒品。

檢方認為，徐男有5年內刑事前科，為累犯。且本案所涉犯罪類型，並非一時失慮、偶然發生，而前罪之徒刑執行無成效，徐男對刑罰之反應力顯然薄弱，應加重其法定最低度刑，並依妨害幼兒發育罪起訴在案。