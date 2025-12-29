　
社會 社會焦點 保障人權

3歲童瘀青成謎！家長告教保員「孩子都上小學了」…結果全敗

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲新北市3歲男童疑遭幼稚園教保員虐待，纏訟6年落幕，刑事無罪後家長民事求償也敗訴。（示意圖／翻攝自pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水一間幼兒園2020年爆出疑似不當管教爭議，3歲男童返家後被家長發現雙大腿大片瘀青，隨即就醫並報警。案件進入刑事、民事程序，刑事一審曾判教保員有罪，二審改判無罪，歷經更審後，最高法院於今年駁回上訴確定無罪；民事部分日前判決駁回求償，整起案件從孩子3歲多一路纏訟，直到升上小學後，案件才終於落幕。

2020年9月間，3歲5個月的男童木木（化名）就讀淡水一間幼兒園小班，當天下午放學返家後，家長發現其雙大腿內側出現明顯瘀青，右大腿瘀青範圍約10×6公分，左大腿約5×4公分。家長隨即帶木木前往淡水馬偕醫院急診驗傷，病歷記載主訴「星期五被幼稚園老師打，雙大腿瘀青」，醫師並記錄陪同就醫者為母親。

▼法官認不能只靠一個3歲孩子的話，就認定成年人構成侵權或犯罪。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

家長事後報警，檢警偵查期間，除木木的指述外，也提出幼兒園監視器畫面、翻拍照片、傷勢照片、通訊軟體LINE群組對話紀錄及相關證人證詞，指控郭姓教保員在教室內對木木推擠、拍打，導致其受傷，檢察官並依「成年人故意對兒童犯傷害罪」提起公訴。

刑事部分，士林地院一審於2023年1月10日認定郭員構成成年人故意對兒童傷害罪，判處拘役59日；案件上訴後，高等法院於同年10月31日改判無罪，認為證據不足，無法排除合理懷疑。檢方不服提起上訴，最高法院於2024年5月1日撤銷高院判決，發回更審。

案件回到高等法院更一審後，合議庭仍認為檢方所提出的證據，不足以證明被告有拍打木木大腿致傷的行為，於2025年4月22日再度判決無罪。檢方再次上訴，最高法院於2025年9月4日駁回上訴，無罪判決正式確定。

在刑事案件審理期間，木木及其父母另循民事途徑，向郭員、幼兒園負責人及相關公司請求連帶賠償精神慰撫金，共計100萬元。

士院民庭審理時，認為原告一方所提出的證據，雖足以認定木木確實受有雙大腿瘀青傷勢，但尚不足以證明該傷勢係被告拍打大腿所致，傷害行為與結果之間，仍存在合理懷疑。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲傷勢屬實，但因果關係存疑。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

至於，郭員推擠木木、拍打臀部、將便當袋丟出教室外、要求其至冷靜區等行為，法官認為確屬不當管教，但整體情節尚未達到侵害人格權所要求的「情節重大」程度；再參酌社工後續訪視紀錄，未見木木出現持續性身心負向反應，亦不符合非財產上損害賠償的要件。

基於上述理由，法官認定原告請求精神慰撫金，欠缺法律上理由，故判木木及其父母請求合計100萬元精神慰撫金敗訴。

然而，值得注意的是，判決全數出爐時，當年僅3歲5個月的木木，已進入小學就讀。司法程序走完一輪，也與孩子從幼兒園走到小學的成長歷程交錯而過。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

