3歲童雙腿瘀青送醫！家長告教保員...6年官司翻3次無罪定讞

▲新北3歲童雙腿瘀青打官司6年，教保員無罪不賠，孩子已上小學。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水一間幼兒園2020年爆出疑似不當管教爭議，3歲男童「木木」（化名）返家後被家長發現雙大腿出現大片瘀青，隨即就醫並報警提告。案件隨後進入刑、民事程序，歷經多年審理，郭姓教保員無罪定讞、民事求償遭駁回。民庭一方面認定郭員確有不當管教行為，另一方面則認為證據不足以證明傷害成立，駁回求償請求。

2020年9月18日，年僅3歲5個月的木木就讀淡水一間幼兒園小班，當天下午放學返家後，家長發現其雙大腿內側出現明顯瘀青，右大腿瘀青範圍約10×6公分，左大腿約5×4公分。家長隨即拍照存證，並帶木木前往淡水馬偕醫院急診驗傷。

急診病歷記載主訴為「星期五被幼稚園老師打，雙大腿瘀青」，陪同就醫者為母親。家長事後報警，指控郭員在教室內推擠、拍打孩子，並有將便當袋丟出教室、要求至冷靜區等作法，導致木木受傷與心理壓力。檢方蒐集木木指述、幼兒園監視器畫面與翻拍照片、傷勢照片、LINE群組對話紀錄及相關證人證詞後，依「成年人故意對兒童犯傷害罪」提起公訴。

▲郭姓教保員涉虐童，一審有罪，二罪逆轉定讞。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

本案歷經一審判刑、二審改判無罪，最高法院撤銷發回後，再度判無罪並定讞，司法程序前後翻轉三次。

刑事部分，一審法院曾認定郭姓教保員構成成年人故意對兒童傷害罪，判處拘役59日；案件上訴後，高等法院改判無罪。最高法院一度撤銷原判決發回更審，但高院更一審仍認為，檢方提出的證據不足以證明被告有拍打木木大腿致傷的行為，維持無罪判決，並於2025年9月經最高法院駁回上訴，無罪確定。

在刑事案件進行期間，木木及其父母另循民事途徑，向郭姓教保員、幼兒園負責人及相關公司請求連帶賠償精神慰撫金，合計100萬元。

民庭指出，木木受有雙大腿瘀青傷勢屬事實，但「傷勢是否由郭姓教保員拍打大腿造成」仍存在合理懷疑，原告所提出的證據尚不足以證明侵權行為成立。

原因是，木木於不同階段的陳述內容。法官表示，木木在刑事偵查及審理過程中，曾說教保員打他右腿，後來又改稱左右腿各一下，對於左腿紅腫來源亦曾表示「我也不知道，我打自己」。法官認為，木木事發時僅3歲5個月，認知與陳述能力有限，存在混淆體驗與想像的風險；加上案發當日家長第一時間詢問受傷原因時，孩子曾回應「不清楚有沒有被老師打或撞到東西」，直到事發後兩天就醫及後續社工訪視時才改稱遭教保員打，前後說法出現變化，使其指述是否足以作為認定「拍打大腿致傷」的依據，仍難以採信。

▲傷勢屬實仍敗訴，法官認為因果關係存合理懷疑 。（圖片為AI生成，經編輯審核）

就客觀事證部分，法官指出，現場監視器畫面並未拍到郭姓教保員徒手拍打木木大腿的畫面；案發當時同在現場的另一名教保員亦表示未目擊相關行為。此外，監視器畫面顯示，木木於同日下午曾有以雙手連續拍打自己大腿的動作，使傷勢成因更難直接指向教保員的拍打行為。

法院也檢視LINE家長群組對話紀錄，認為群組中多為轉述「老師兇他」、「老師打屁股」、「老師把餐袋拿出去」、「罰站」等情形，真正明確提及「被老師打」的內容僅出自個別幼童的轉述，惟未說明打的位置與具體情況，亦可能指涉拍打臀部或推擠等其他接觸行為，難以作為「拍打大腿致瘀青」的直接佐證。

至於淡水馬偕醫院病歷與傷勢照片，法院認為可證明孩子受傷及就醫時的相關主訴，但仍不足以單獨推認「大腿瘀青與郭姓教保員拍打大腿」之間具有直接因果關係。

不過，法官也在判決中指出，即便無法認定「拍打大腿致傷」，郭員在教室內推木木、拍打臀部、將便當袋丟出教室外、要求至冷靜區等待等作法，仍屬不當管教，可能涉及人格權侵害。

▲固有不當，但整體情節仍難認已達「重大」程度。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

惟民事求償精神慰撫金，仍須符合「人格法益受損且情節重大」的要件。法官衡量郭姓教保員當天需同時處理班上多名幼兒教學與秩序，木木因情緒不佳哭泣、拒絕用餐且不遵從指示，教保員在顧及班級運作情況下以推肩、要求到冷靜角等待、將餐袋拿出教室等方式處置，雖有不當，但整體情節仍難認已達「重大」程度。

法官並引用社工後續介入評估，指出案發後社工訪視觀察木木身心狀況穩定，未見持續性負向身心反應，因此認定不符非財產上損害賠償的要件，故駁回木木及其父母合計100萬元精神慰撫金請求。

判決全數出爐時，當年僅3歲5個月的木木已就讀小學。從案發、報案、偵查、審判，到刑事無罪確定、民事求償遭駁回，司法程序歷時逾6年，也與孩子的成長歷程交錯而過。法院未否認孩子曾受傷，也未否認教保員存在不當管教行為，但最終仍依證據與法律判斷標準，作出無罪、不賠的結論。