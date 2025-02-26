中國海警4船擾金門海域！海巡出動4巡防艇　中、英廣播監控驅離

▲▼中國海警4船擾金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

中國海警局25日於微博網頁版表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，海洋委員會海巡署對此嚴正駁斥，指出該說法與事實不符。

海巡署說明，昨日下午2時55分，中國海警「14602」、「14605」、「14515」及「14608」等4艘船，從金門料羅東南及翟山西南海域同時航入我國水域，沿著限制水域線編隊航行，侵擾金門水域。海巡署立即派出4艘巡防艇前往併航監控，並以無線電中、英文廣播要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證，最終中國海警船於傍晚5時航出金門限制水域。

海巡署指出，自113年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，於金門水域進行所謂的「執法巡查」，然而自7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，迄今已達60次，平均每月4次，每次歷時2小時。從其航行態樣分析，已成為「常態性騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

海巡署強調，將持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。