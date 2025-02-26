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特色產品前進國際展場　嘉義番路鄉農會全縣唯一

▲▼ 番路鄉農會首度進軍東京國際食品展 嘉義優質農產邁向全球市場 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會2款茶燒米菓系列(蜜香紅茶、青心烏龍茶口味) 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年3月，番路鄉農會將首次參與亞洲規模最大的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2025），透過國際級展會平台，推動嘉義優質農特產品進軍全球市場。此次參展，嘉義縣政府整合8家優質業者，攜手打造「嘉義優鮮」品牌，番路鄉農會作為嘉義縣唯一參展的農會，將全力展現當地農產的高品質與國際競爭力，提升嘉義農產在全球市場的能見度。

為了讓更多國際買家認識嘉義的優質農特產品，並在嘉義優鮮高標準的評選下，番路鄉農會特別精選多款有產銷履歷驗證的明星商品參展，包括柿子脆片、柿葉茶、阿里山高山茶禮盒、阿里山系列玫瑰花茶，並帶來結合在地茶油的乾拌麵與2款茶燒米菓系列(蜜香紅茶、青心烏龍茶口味)，讓來自全球的專業買家與消費者能夠深入體驗番路鄉的獨特風味。

▲▼ 番路鄉農會首度進軍東京國際食品展 嘉義優質農產邁向全球市場 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會總幹事趙幸芳積極將番路當地優質農產邁向全球市場 。（圖／番路鄉農會提供）

嘉義縣政府農業處進一步表示，「誠品生活日本橋」是台灣文化在日本的重要據點，透過其文青、時尚潮流的形象，成功吸引熱愛台灣文化的日本消費者。今年，嘉義縣政府精選16項代表性商品設立「嘉義優鮮」專區，讓日本消費者即使身處海外，也能透過實體店鋪品嚐來自嘉義的頂級風味。這不僅是一項市場拓展策略，更是提升品牌認知度的重要一步，未來也將持續評估與海外通路的合作機會，進一步推動嘉義農產在國際市場的發展。

對於番路鄉農會首次參與東京國際食品展，總幹事趙幸芳表示：「這次展會是番路鄉農會邁向國際市場的重要里程碑。我們特別組成專業銷售團隊，並安排精通英、日語的農會同仁隨行將產品推向國際,希望能讓來自世界各地的買家深入了解番路農產的獨特魅力。」

▲▼ 番路鄉農會首度進軍東京國際食品展 嘉義優質農產邁向全球市場 。（圖／番路鄉農會提供）

趙幸芳進一步強調，透過東京國際食品展，番路鄉農會不僅能與來自世界各地的買家進行商務洽談，也能從展會中學習國際食品市場趨勢，強化產品開發方向，為未來的市場拓展奠定更穩固的基礎。

▲▼ 番路鄉農會首度進軍東京國際食品展 嘉義優質農產邁向全球市場 。（圖／番路鄉農會提供）

未來，番路鄉農會將持續擴大行銷觸角，透過參與國內各大食品展，提升品牌知名度，亦積極尋找海外合作夥伴，讓番路的優質農特產品能夠穩定進入國際市場，開創更多商機。同時，農會也將持續提升產品品質，結合在地特色， 讓消費者享受番路的好味道，感受來自嘉義縣番路鄉農會的用心。

番路鄉農會的這一步，不僅是嘉義農產邁向國際的重要里程碑，透過政府、農會與業者的緊密合作，相信未來嘉義農產將在全球市場綻放更耀眼的光芒。

 

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