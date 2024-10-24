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番路鄉農會柿子節可抽8知名飯店　農業觀光加乘效應萬人湧現　　　

▲▼ 番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，帶動當地農業與觀光的雙軌發展。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，帶動當地農業與觀光的雙軌發展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年番路鄉柿子節的「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動」結果正式揭曉！經過激烈的參與與期待，22位幸運得主成功脫穎而出，獲得嘉義縣市八家知名飯店提供的免費住宿券，開啟頂級豪華假期，活動也意外吸引數萬人踴躍參與，徹底行銷了「柿子季」的地方特色，更促進了當地農業與觀光的雙軌發展。

▲▼ 番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，帶動當地農業與觀光的雙軌發展。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲番路鄉農會抽出柿子節五星級與優質飯店免費住宿８大飯店住宿券 。（圖／記者翁伊森翻攝）

番路鄉農會提到活動的成功，離不開八家嘉義縣市優質飯店的熱心贊助，包括阿里山英迪格酒店、嘉義福容voco酒店、雲登景觀飯店、嘉義智選假日酒店、兆品酒店嘉義、蘭桂坊花園酒店、葉綠宿嘉義館．漫漫回嘉以及仁義湖岸大酒店。他們提供的高品質住宿券，不僅體現了對當地農業與觀光發展的支持，也彰顯了企業社會責任。

每間飯店都展現出獨特的魅力，例如阿里山英迪格酒店以壯麗山景和現代設計聞名，嘉義福容voco酒店結合典雅風格與現代服務，雲登景觀飯店則提供自然景觀中的溫馨放鬆體驗，這些飯店共同為參加者帶來多樣化的頂級度假選擇，並為地方產業升級注入新的動力。

▲▼ 番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，帶動當地農業與觀光的雙軌發展。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，活動最大獎阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）精品雙人房住宿券 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次抽獎活動的最大獎由屏東縣民眾邱小姐抽中阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）精品雙人房住宿券一張（價值20,000元），享受台灣最高海拔五星級酒店的豪華度假體驗，得獎名單已公布在臉書粉絲團，番路鄉農會將以掛號方式寄出住宿券。

▲▼ 番路鄉柿子節「五星級與優質飯店免費住宿抽獎活動，帶動當地農業與觀光的雙軌發展。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次抽獎活動，透過嘉義縣市８家優質飯店的鼎力支持，共同推動地方產業升級，不僅提升了「柿子季」的影響力，也促進了農業與觀光的緊密結合。未來，番路鄉農會將持續匯聚資源，創新活動形式，為嘉義縣打造更多觀光亮點，助力地方經濟的永續成長。

▲▼ 嘉義市Holiday Inn假日智選飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼番路鄉柿子節五星級與優質飯店免費住宿抽獎，嘉義假日智選飯店也提供雙人房住宿券 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市Holiday Inn假日智選飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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