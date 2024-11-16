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番路鄉農會前進新加坡挑戰國際市場　柿子冰淇淋及柿餅開紅盤

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

▲ 嘉義縣番路的柿子前進新加坡，代表嘉義縣及嘉義優鮮農產拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣「富田新樂園有限公司」與新加坡「YOSHIMURAR集團」共同合資成立（LONGRUNN FOOD PTE .LTD龍潤食品股份有限公司）以推廣台灣名品前進海外的首家展銷中心，新加坡「新台灣館」於11月16日隆重開幕。並由嘉義縣政府帶著嘉義優鮮產品進駐，讓番路鄉農會與多家知名業者一起受邀參展，除了看到嘉義縣豐富的農產品及在國際市場的潛力，更由番路鄉農會代表嘉義縣推廣柿子食農教育，向新加坡消費者介紹嘉義的特色農產品，促進兩地交流。

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

▲新加坡網紅Minna，番路鄉農會推廣部主任胡芸芸 一起推廣柿子。（圖／番路鄉農會提供）

嘉義縣由番路鄉農會作為代表，由番路鄉農會趙幸芳總幹事，現場分享柿子與茶的食農教育體驗，教導民眾製作柿餅冰淇淋，進一步彰顯了柿子食農教育的深耕成效。更與在地網紅直播銷售茶燒米菓（青心烏龍&蜜香紅茶）2種口味，在展示和互動環節中，參觀者得以親身體驗嘉義柿子的獨特風味。

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

▲現場分享柿子與茶的食農教育體驗，。（圖／番路鄉農會提供）

趙幸芳表示，希望透過此次參展，讓新加坡市場深入了解嘉義在地風味，同時透過柿子食農教育，向新加坡消費者介紹台灣農業文化，進一步增強兩地之間的聯結。

為展現嘉義農產的優質與多樣性，番路鄉農會帶來多款精選產品，包括：
• 阿里山柿果子與茶果子冰淇淋禮盒
• 阿里山青心烏龍茶雪酪
• 阿里山蜜香紅茶雪酪
• 茶燒米菓系列：蜜香紅茶雪花米菓
• 茶燒米菓系列：青心烏龍海鹽米菓

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

▲嘉義縣農業處長許彰銘，番路鄉農會總幹事趙幸芳。（圖／番路鄉農會提供）

嘉義縣政府農業處指出，新加坡因其地理與文化優勢，為台灣農產品進入東南亞市場的理想橋梁。活動現場特別安排與當地網紅合作，透過直播向當地消費者介紹嘉義農產品，進一步提升台灣農產品在新加坡市場的辨識度與品牌影響力。

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會趙幸芳總幹事，現場分享柿子與茶的食農教育體驗。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會致力於讓嘉義農產在國際市場上亮相，提升台灣農產品的品牌知名度與競爭力，更透過多樣互動展示，以「情境體驗 + 線上線下展銷」的雙重方式，讓嘉義縣及番路農產更具國際能見度。

▲▼ 嘉義番路柿子飄香新加坡 番路鄉農會拓展國際市場新視野 。（圖／番路鄉農會提供）

在新台灣館展出各項柿子產品深受新加坡廠商及民眾歡迎，尤其柿子冰淇淋及柿餅更拿到大單，期望藉此機會在東南亞市場建立穩固的通路基礎，為未來拓展國際行銷鋪路。

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