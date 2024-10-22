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農業推廣奧斯卡　番路鄉農會獲「金推獎」家政績優獎

▲▼ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，綠色照顧與產業推廣展現卓越成果 。（圖／番路鄉農會提供）

▲ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，農業部長陳據進頒獎給番路鄉農會總幹事趙幸芳 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部第3屆「金推獎」於台北市沃田旅店大會堂舉行，被譽為「農業推廣奧斯卡」，今年共有287家農會一同參與，表彰農會及推廣人員在推廣領域上給予高度肯定。嘉義縣番路鄉農會在眾多農會中脫穎而出，整合了家政班、農業志工、四健會、當地青農及產銷班等多方資源，並透過家政班傳承的課程，以卓越的農業推廣成效榮獲家政績優獎，總幹事趙幸芳也出席領獎。

趙幸芳表示，金推獎象徵了農業推廣的最高榮耀，每個得獎農會背後都有一群默默耕耘的團隊，透過推動政策及活動，讓地方農業與農村蓬勃發展，進而帶動地方經濟與文化升級。此次獲得家政績優獎，突顯了番路鄉農會在農村婦女學習與再就業推廣上的卓越貢獻。家政班自成立以來，大大提升婦女及銀髮族的專業技能與生活品質。

▲▼ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，綠色照顧與產業推廣展現卓越成果 。（圖／番路鄉農會提供）

▲ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎 。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，綠色照顧與產業推廣展現卓越成果 。（圖／番路鄉農會提供）

▲ 左三台南區農業改良場場長羅正宗貼紅榜祝賀 。（圖／番路鄉農會提供）

趙幸芳表示，家政班的存在，不僅強化了農村婦女的社會角色，也為高齡者創造了健康老化的可能性。」例如，隙頂家政班長期推動的茶文化活動，結合當地小學的茶農子弟，讓年輕一代了解並傳承阿里山的茶文化。同時，志工們積極參與農會的食農體驗活動，協助推動柿子、茶葉等在地產品的製作與品嘗，成功推廣當地特色農產品。

每年10月舉辦的「悠遊番路．柿季茶鄉」活動，也成為家政班與青農、志工攜手推動農村產業的亮點。今年，活動結合柿餅DIY、創意料理競賽及茶席體驗，今年更是締造8萬人次吸引了全國各地的遊客參與，帶動了地方經濟與旅遊發展。透過這些活動，不僅提升了在地農產品的附加價值，也促進了農業與觀光產業的結合，為當地農民及居民帶來實質效益。

▲▼ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，綠色照顧與產業推廣展現卓越成果 。（圖／番路鄉農會提供）

▲家政志工協助新品上市試吃活動 。（圖／番路鄉農會提供）

除了農業技術的推廣，番路鄉農會也積極履行社會責任，推動「零飢餓計畫」，確保當地農產品公平分配給社會弱勢群體，同時減少食物浪費，推動永續發展。在推動政策的過程中，番路鄉農會始終秉持著「從農家到你我的家」的理念，透過家政班及農村婦女的力量，實踐終身學習與美好生活的願景。

▲▼ 番路鄉農會勇奪113年度「金推獎」家政績優獎，綠色照顧與產業推廣展現卓越成果 。（圖／番路鄉農會提供）

▲ 隙頂家政班配合農會辦理「秋遊隙頂-雲之旅」活動，長期培訓在地隙頂國小3-6年級茶農子弟，走出校園，推廣阿里山隙頂茶區茶文化 。（圖／番路鄉農會提供）

趙幸芳表示，金推獎不僅是對過去成就的肯定，更是展望未來的動力，番路鄉農會將繼續透過農業、文化與觀光的整合，創新技術，推動農村的永續發展。

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