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嘉義番路小番茄全國亞軍　江雅琪創新種植技術成就品質巔峰

▲▼ 番路農業驕傲！番路奇女子江曉琪再創農業奇蹟，以創新與堅持摘下全國小番茄亞軍 。（圖／番路鄉農會提供）

▲嘉義縣番路鄉及農會理監事祝賀 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由農業部臺南區農業改良場主辦的2025健康優質設施小果番茄頒獎典禮日前舉行，吸引來自彰化、南投及雲嘉南地區的95位果農踴躍參賽。這場高規格的競賽不僅是農業技術的交流平台，更展現各地農業的創新實力。嘉義縣番路鄉的女青農江曉琪，以創新與堅持贏得全國亞軍，為番路鄉再添榮耀。

位於北回歸線上的嘉義縣番路鄉，以得天獨厚的地理環境與高品質農業聞名。江曉琪憑藉多年深耕農業的經驗，在本次競賽中以精湛技術與優質的小番茄產品脫穎而出，充分展現了番路農業的卓越實力。

▲▼ 番路農業驕傲！番路奇女子江曉琪再創農業奇蹟，以創新與堅持摘下全國小番茄亞軍 。（圖／番路鄉農會提供）

▲嘉義縣政府農業處農林作物科李秋瑩科長，前往祝賀貼紅榜 。（圖／番路鄉農會提供）

「天時地利人和是農業成功的基石，」江曉琪分享道。她在20多年的農業耕耘中，積極探索離地、半離地與回歸土地等多元種植模式，並結合塑膠布溫室技術應對氣候挑戰。她深信，從土壤管理到適時施肥，每一個環節都至關重要，而關鍵在於「做對時間」。

江曉琪的小番茄以果肉細膩、酸甜平衡、回甘口感深受評審喜愛，從病蟲害防治到採收的每一步，她都用心經營，讓產品在競賽中贏得一致讚譽。

本次競賽要求參賽者提交產銷履歷、有機標章、生產追溯條碼等多項文件，並詳細記錄病蟲害防治過程，競爭極為激烈。江曉琪的小番茄不僅通過了層層檢驗，更俘獲評審味蕾，展示番路農業的高度專業與創新能力。

▲▼ 番路農業驕傲！番路奇女子江曉琪再創農業奇蹟，以創新與堅持摘下全國小番茄亞軍 。（圖／番路鄉農會提供）

▲台南區農業改良場場長陳昱初(圖左1)、農民江曉琪(圖左2)、總幹事趙幸芳農民江曉琪(圖右2)、台南區農業改良場秘書黃惠琳。（圖／番路鄉農會提供）

除了在農場耕耘，江曉琪還積極參與農業技術交流，將自身經驗分享給其他農友，為區域農業發展注入新動能。她希望透過自己的努力，讓更多人認識番路鄉的優質農產品，推動地方農業品牌的進一步成長。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，本次競賽不僅是一場榮譽競逐，更是提升農業技術與市場價值的重要平台。番路鄉在全國競賽中的佳績，證明了這片土地的潛力與農民的努力成果。未來，農會將持續支持農民提升技術與行銷能力，打造更多高附加價值產品，樹立台灣農業品牌的新典範。

如今，榮獲全國亞軍的小番茄已成為番路鄉的明星產品，歡迎消費者追蹤番路鄉農會的團購平台《優鮮購Go》，輕鬆將江曉琪精心栽培的高品質小番茄帶回家，為健康飲食加分！

 
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