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番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心　獲ISQM國際服務品質認證

▲▼ 品質國際認證 番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心 榮獲全國第一家ISQM國際服務品質認證榮耀 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心， 榮獲全國第一家ISQM國際服務品質認證榮耀 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉農會-飲冰柿茶集展售中心，日前獲得全國農會第一家展售中心通過『ISQM國際服務品質認證』殊榮，並且將在柿子節公開授證，讓各界貴賓共同見證全國農會歷史性的一刻。

▲▼ 品質國際認證 番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心 榮獲全國第一家ISQM國際服務品質認證榮耀 。（圖／番路鄉農會提供）

飲冰柿茶集展售中心一直是旅客往來阿里山最佳中途休息站，不但國內遊客多，日籍旅客也不少，在輔導顧問建議下，標示牌也從中文標示、增加英、日，等二國語文標示，很多日本旅客到訪後非常驚喜，也大大增加購買力。

▲▼ 品質國際認證 番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心 榮獲全國第一家ISQM國際服務品質認證榮耀 。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，『ISQM國際服務品質認證』制度以溫度、安全、品質、精緻、感動，五大核心為目標，進行環境服務、商品服務、人員服務、行銷服務、內部服務、教育訓練，等六大服務構面，共進150項規範進行審查。『ISQM國際服務品質認證』不但是國際服務品質認證規範，更是經濟部審核的國家證明標章，審查由法約爾國際認證機構以第三方進行嚴謹評審，對番路鄉農會提升服務品質與服務績效有非常大助益

番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心於112年5月導入ISQM國際服務品質認證制度，6月~113年6月由興誠公司安排專家顧問至展售中心進行多次現場輔導，從停車場、入口處、消防安全、無障礙環境、貨價商品陳列、標示牌、冷凍冷藏冰箱、多媒體播放、洗手間、銷售流程、人員服務禮儀應對…等等各項進行優化。

▲▼ 品質國際認證 番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心 榮獲全國第一家ISQM國際服務品質認證榮耀 。（圖／番路鄉農會提供）

法約爾國際認證機構是於8月份進行正式認證審查，審查委員於評審中表示：要準備好評鑑很容易，但要長期一年都做好五大核心與維持六大服務構面150條規範內容，就是真正認真與實務落實，番路鄉農會飲冰柿茶集展售中心認證成績高達90.35分，這屬於五星等級的分數，非常敬佩。

番路鄉農會趙幸芳總幹事說，自從農會推動ISQM國際服務品質認證制度以來，展售中心業績也一路上升，Googleq旅客評論近一年來都獲5顆星好評，至今平均為4.6顆星好評，雖然番路鄉農會是全國第一家通過ISQM國際服務品質認證的農會，但更希望全國各縣市農會能一起推動，一個人走的快，一群人才能走長久。

番路鄉農會一直為農民做農產品優化的最強後盾，柿子與茶是番路鄉農會最棒品牌，通過ISQM國際服務品質認證制度，要為所有農民朋友創造更多商機的承諾，未來我們也會與嘉義縣政府，在翁縣長指導下，協助農民研發更多優良產品，讓嘉義縣成為智慧農業大縣，讓土地朝向淨零永續，並做好生態保育，發展暖心農村。

 
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