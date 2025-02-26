訪日人數劇增！全日空花4410億採購77新機　創單次新高

▲全日空將花約4410億元採購77架新機，創下單次採購數量的新高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本全日本空輸控股公司公布新機採購計畫，預計將花約2.1兆日圓（約新台幣4410億元）採購77架廣體及窄體客機，創單次採購數量新高紀錄，目的是因應需求擴大的國際航線。

日本讀賣新聞報導，全日空（All Nippon Airways）控股公司將採購來自波音公司、空中巴士公司及巴西航空工業公司（Embraer）所生產的77架客機。

77架新機中有18架是波音787-9廣體客機，將全數投入國際線，目的是因應快速擴大的國際線市場；其中也有20架E190-E2窄體客機，將全數使用在國內線，主要考量日本人口減少造成需求下降，所以透過縮小機型來靈活運用。

全日空控股公司2023年度機隊規模278架，目前預估到2030年度時將增加到約320架，超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年度302架。

TBS電視台報導，全日空控股公司公布新機採購計畫，預計採購創單次新高紀錄的77架，金額高達約2.1兆日圓。

全日空控股公司表示，著眼訪日外國客等航空需求增加，及COVID-19疫情期間未進行機體更新等情況，這次計畫採購77架新機。

這次採購機型包括巴西飛機製造商巴西航空工業公司所生產的20架最新型小型客機，預計2028年度起執飛國內航線。

全日空控股公司社長芝田浩二說，新機採購目標希望有助國內線獲利提升及擴大作為成長領域的國際線，達成持續性成長。

朝日電視台報導，此次是全日空繼2014年後再度大規模採購新機，且單次採購數量創公司成立以來新高。

預計到2030年度時，全日空旗下可執飛美國或歐洲等中長程距離航線的波音787機隊將增加到約120架，相比2023年度，能提升約1.5倍的國際線旅客運輸能力。

至於國內線的部分，考量到降低航運成本，將新購約100個座位的窄體客機，希望有助增加在地方航線等收益。