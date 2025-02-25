盧秀燕抵北海道參訪火腿新球場　世界最大LED秀上英文歡迎詞

▲台中市長盧秀燕訪日，首站行程先到北海道參訪火腿隊新球場。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天將對上西班牙，爭取明年前進日本巨蛋！台灣隊尚未前往日本巨蛋，但台中市長盧秀燕訪日行程已經先前往北海道參訪第一顆巨蛋、日本職棒(NPB)北海道日本火腿鬥士隊的全新主場ES CON FIELD HOKKAIDO及「北海道棒球園區」，由球場開發本部長前沢賢先生親自接待、區域開發部長小川太郎先生導覽，該球團更在全世界最大的LED螢幕上，用英文秀上「歡迎盧秀燕市長蒞臨ES CON FIELD HOKKAIDO」，以示歡迎。市府也透露，盼汲取其成功經驗，作為後續台中興建大巨蛋參考。

盧秀燕此行將考察日本大巨蛋，包括日本鎌之谷球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等巨蛋場館與周邊附屬設施，做為台中規劃大巨蛋的參考。

▲盧秀燕,巨蛋,北海道區域開發部長小川太郎先生致贈印有市長姓氏的3號球衣。（圖／市府提供）



盧秀燕表示，ES CON FIELD HOKKAIDO球場於2023年啟用，是日本最具創新概念的棒球場，不僅擁有伸縮式屋頂設計，還結合飯店、商場、溫泉設施及智慧科技，創造全新的球迷體驗模式。

市府說明，ES CON FIELD HOKKAIDO位於北海道北廣島市的棒球園區內，整個園區佔地約32公頃，球場面積約5公頃，可容納3萬5千名觀眾。外觀以北海道傳統房屋風格設計，內部設備則包括內野草皮區導入受美職大聯盟(MLB)球團與球員好評的「B1K」特殊草皮，比天然草皮的耐久性更高，減輕球員的身體負擔。

此外，該球場採用伸縮式屋頂減少天候影響，園區內還有棒球主題飯店、露營場、溫泉、餐廳、購物商場、戶外遊樂區、農業學習設施等附屬設施，甚至有F Village醫療中心及Masters Veras Hokkaido Ballpark樂齡公寓，結合居住、教育、醫療與社會福利機能，市府訪團也藉此機會觀摩學習。

另值得一提的是，台灣與北海道日本火腿鬥士隊的關係深厚，多位台灣球員曾旅日效力於火腿隊，包括陽岱鋼、王柏融、孫易磊及去年年底剛簽約加盟的古林睿煬，更是台中子弟；火腿隊也將於3月1日、2日來台與中信兄弟及統一獅進行交流賽。