彈劾審判終場辯論！尹錫悅「肖想光榮回歸」稱戒嚴合法：想推修憲

▲南韓憲法裁判所25日下午針對尹錫悅彈劾案進行最終場庭審辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，阻擋議員進入國會，因涉嫌主導內亂罪而遭彈劾。昨（25）日，南韓憲法裁判所召開庭審最終場辯論。對此，尹錫悅聲稱發布戒嚴是起因自在野黨發動多起彈劾、削減預算，認為國政已陷入危機。

尹錫悅在最終場辯論時強調，若憲法裁判所最終決定駁回國會彈劾案、使他能夠重返總統職務，他將在剩餘任期內推動「修憲」，使南韓總統原本「5年一任」的任期修改為「4年連任」，在4年任期結束後還可參選下一屆總統大選，並推動「責任總理制」，將國政營運的大權委由國務總理，總統則主導外交，分散總統過於集中的權力。

▲尹錫悅20日下午出席憲法裁判所第10次彈劾辯論。（圖／達志影像）

＊尹錫悅「兩度道歉」：人生最痛苦的84天

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓憲法裁判所25日下午2時針對尹錫悅彈劾案召開最終場辯論，由尹錫悅陣營、國會陣營進行各2個小時的綜合辯論，雙方在最終意見陳述時則是不受時間限制，因此尹錫悅從首爾看守所出庭時，在庭上花了40多分鐘進行最終意見陳述。

在40多分鐘的講述過程中，尹錫悅在開頭、結尾總共2次向南韓全民道歉，「在此想先向國民們道歉和道謝」、「雖然這是為了國家和全民們著想的戒嚴，但在過程之中卻已對全民們造成混亂與不便，在此我真心感到抱歉」。

尹錫悅在開頭講述發布戒嚴的決策與心路歷程，「從去年12月發布緊急戒嚴後，至今已經過84天。在我的生命當中，這段時日最為痛苦，是充滿感謝與反省的時間。回首過往，在這段時間我從各位國民獲得愛戴。」

尹錫悅強調他發布戒嚴的合法性，並強調戒嚴實施已達目的、未來不再宣布戒嚴，「12月3日戒嚴，和過去的戒嚴在本質上完全不同！這場戒嚴並未以武力鎮壓百姓，而是藉由戒嚴的形式向全民告知，國家已經處於亡國危機，期盼擁有主權的國民們能夠正視現實、挺身克服危機。」

▲尹錫悅1月15日移送首爾看守所關押。（圖／路透）

＊尹錫悅抨擊在野黨

尹錫悅抨擊擁有國會過半席次的在野黨，「龐大在野黨勢力聲稱，我發布緊急戒嚴的原因，是為了進行獨裁統治、延長掌權時間，這無疑是想將內亂罪的嫌疑誣賴在我身上！如果我真的打算這樣，我還會只派出280名兵力、且他們都還未實際進行武裝......在國會通過議案解除戒嚴效力前，進入國會的兵力只有106人，且進入國會本館的兵力更只有15人。」

尹錫悅解釋，「（進入國會本館）這15人之所以打破窗戶進入國會，是因為他們的任務地點是在國會本館，然而入口處已經被蜂擁而入的市民們阻擋，他們為了避免衝突爆發，才會尋找關燈的窗戶進入。」

尹錫悅聲稱，「在野黨聲稱（發布戒嚴的行為）是內亂罪！我派遣兵力投入國會的時間只不過2個小時，試問有哪場內亂會只有2個小時？」；隨後，尹錫悅更舉美國總統川普為例，指出川普上任後旋即宣布國家緊急狀態、投入兵力，理由是非法移民、毒品交易、能源不足等危機。尹錫悅表示，南韓同樣面臨內憂外患，包括北韓（朝鮮）試圖侵奪主權，以及南韓社會內部的反國家勢力。

▲南韓憲法裁判所代理所長文炯培與其他法官。（圖／路透）

＊尹錫悅欲在剩餘任期「推動修憲」

據悉，南韓1987年修憲改為「總統直接民選制」，憲法效力一直維持至今。對此，尹錫悅在最終陳述上強調，在剩餘的總統任期內他將不會戀棧，一旦重返總統職務，他將推動修憲，將南韓總統任期從5年一任（不得連任）修改為4年重任（結束後可再參選連任），透過修憲和政治改革團結分裂的社會。

尹錫悅表示，「考量到國際情勢急遽變化、全球多重危機等情況，總統將集中應付對外關係。至於國內內政問題，則將權限委由國務總理。在全球中樞外交的基礎下，我將以過去建構出歷來最強韓美同盟、帶起美日韓合作的經驗，在對外關係上致力於捍衛我國（南韓）利益。」

＊國會與在野黨：絕不能讓獨裁兇手重返職位

根據《韓民族新聞》，國會代理人團共同代表兼前國家人權委員長宋斗煥（曾於2007至2013年由盧武鉉指名擔任憲法裁判所法官）在辯論庭上反駁道，「（尹錫悅總統）一連串的內亂行為，違背憲法與法律，在彈劾審判的證據調查上已充分展露......絕對無法將方向盤交給瘋子，更無法將兇器交由因憎惡和憤怒而失去理性的人。」

前憲法裁判所法官金二洙表示，「（尹錫悅的言行）超越一般常識範圍、獨斷專行，且沉迷大規模閱兵、讚頌歷代獨裁者，別說遵守並守護憲法價值，他已經破壞了憲法價值。自從他成為總統以後，全國民眾承擔這份恥辱。」

▲尹錫悅的支持者聚集在憲法裁判所外，呼籲「彈劾無效」。（圖／達志影像）

＊「修憲」朝野呼聲高

《韓聯社》分析，其實尹錫悅所提及的修憲，在南韓政壇朝野的呼聲極高，一旦將總統任期從5年一任改為4年可連任，則將可同時實施總統選舉與地方首長選舉，至於2年後則進行國會議員選舉，當作對於總統與執政黨的期中考，不僅可以提升國政經營的連續性與穩定性，未來若推動「責任總理制」，更可將高度集中在總統的權力分散給國務總理。

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明也曾在今年新年記者會上表態，「現行總統5年一任之制度已達成歷史使命，未來應推動修憲改為4年連任制，實現『責任政治』。」

報導分析，一旦朝野決定推動修憲，則最快將於明年6月進行地方首長選舉的同時，推動「修憲公投」，此後尹錫悅的總統任期將減少9個月（原定2027年5月10日卸任）。

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