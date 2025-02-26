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警察深夜開槍「擊斃」歹徒！他跟蹤騷擾陌生正妹　揮刀襲警砍重傷

▲▼南韓光州警方執法時，遭到中年男從紙袋取出廚房用刀攻擊。（圖／翻攝自뉴시스）

▲南韓光州警方執法時，遭到中年男從紙袋取出廚房用刀攻擊。（圖／翻攝自뉴시스）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市中心今（26）日凌晨爆發一場激烈的警匪衝突！2名年輕女性夜歸返家時，發現遭到形跡鬼祟的陌生中年變態男跟蹤，於是撥打電話報警。警方到場後發現該名男子。在臨檢時，男子突然持刀砍向警察的頸部、臉部，造成對方重傷，該名警察執法時實彈開槍攻擊，不慎擊斃歹徒。

根據《韓聯社》，南韓光州廣域市東區錦南路附近，一名形跡可疑的51歲中年變態男性，於25日凌晨3時10分，尾隨跟蹤2名夜歸的年輕女性，甚至在住商混合公寓前偷窺女子按電子鎖開門的過程。2名女性感到恐懼，於是撥打112專線報警。

隸屬於光州東部警察署錦南機動隊的51歲警官，旋即與另一名巡警搭乘警車前往該地，打算揪出行跡可疑的男子。果不其然，警方在錦南路4街站附近發現該名中年男，於是打算下車訊問，豈料中年男突然從紙袋掏出廚房用刀、奔向警官。

警官要求歹徒放下兇器。趁警官倒地後，男子衝向旁邊另一名巡警。在此之際，警官掏出手槍、打算制伏歹徒，不過中年男仍持續向警官揮刀，甚至嚴重砍傷警官的頸部、臉頰。對此，警官連忙掏出電擊槍（泰瑟），然而卻因歹徒在冬季身穿厚重的外套，導致電擊槍攻擊失效。

此時，中年男仍不斷作勢攻擊警官與巡警。最後，警官在一陣手忙腳亂之際，先是射出1到2發空包彈，接著實彈開槍射擊，使用了3發子彈，不慎擊中該名中年男的上半身。中年男被緊急送往大學附設醫院搶救，不過依舊回天乏術。市中心的巷弄充滿血跡，顯示警匪追逐交戰之激烈程度。

針對警察「開槍打死犯人」的事件，外界質疑警方是否執法過當。對此，光州警察廳、光州東部警察署強調，該名警官是依照《警察行使物理力量之標準與方法規則》執法開槍，表示歹徒曾向警方揮舞廚房用刀，能造成致命攻擊。

警方解釋，原本該名警官執法時試圖遵守規定、開槍瞄準歹徒下半身，但因面臨歹徒激烈攻擊，在一陣慌亂下才會失誤攻擊到歹徒的上半身。

外界質疑警方是否執法過當？對此，曾擔任過檢察官的律師受訪表示，「由於此次事件出人命，因此可能會面臨『執法過當』的質疑聲浪。司法調查機關並不會輕易做出『正當防衛』之結論。與美國不同，我國（南韓）只要有人喪命，警方就容易面臨外界批判。」

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